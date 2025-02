Batalha de gloss FRAN x Maybelline: testei os dois e aqui está o resultado

O gloss labial voltou com tudo, e a promessa do momento é o tão desejado "efeito bocão". Testei o Lipchilli, da FRAN By Franciny Ehlke, e o Lifter Gloss, da Maybelline NY, dois queridinhos das redes sociais, para descobrir qual deles entrega mais volume, conforto e duração.

De modo geral, a própria textura do gloss produz uma ilusão de que os lábios parecem mais cheios, mas essa dupla conta com ativos que prometem preencher a boca e deixá-la mais bonita. Confira a seguir o que achei de cada um e se eles entregam o que prometem:

O que eu gostei

Cor. Embora na embalagem o produto pareça ser um rosa "à la Barbie", nos lábios ele fica mais sutil, praticamente um gloss "cor de boca".

Textura. À primeira vista, o Lipchilli parece bem grudento e melecado, mas não é. Adere bem aos lábios e dá uma leve hidratação.

Bocão. O produto valoriza os lábios e, por causa da vasodilatação local, eles também ficaram mais avermelhados.

Aroma. O cheirinho de tutti-frutti é sutil e gostoso.

Antes e depois do Gloss Lipchilli, da Fran By Franciny Ehlke Imagem: Heloísa Noronha

Pontos de atenção

Ardor. Cada um deve reagir de uma maneira à ardência provocada pelo produto. No meu caso, senti incômodo na primeira vez que usei e, na segunda, um pouco menos. Além disso, o "pinicar" dura mais de uma hora, não sendo uma percepção tão passageira assim.

Aplicador. A flexibilidade deixa a desejar, e a esponjinha é fina e pouco macia.

Variedade. Embora tenha gostado da cor, a marca poderia ter outras tonalidades para atender uma gama maior de consumidores.

O que mudou pra mim

Eu senti a boca mais 'inchadinha' sim, e o resultado me deixou satisfeita por valorizar os lábios. Percebi também que, por conta dessa vasodilatação local, os lábios ficaram mais avermelhados, o que potencializou o resultado.

Para quem vale a pena?

O Lipchilli pode ser uma opção para quem quer um aumento labial com um pouco de hidratação também, já que o produto conta com ácido hialurônico e manteiga de Karité em sua composição.

O que eu gostei

Cor. São nove cores diferentes que prometem harmonizar bem com todas as tonalidades de pele. Testei o Silk, um nude rosado, pois queria um tom próximo ao dos lábios naturais, e deu certo.

Textura. A consistência do Lifter Gloss é bem densa, mas o produto rende, desliza bem e é fácil de espalhar.

Bocão. Os lábios ficam preenchidos, definidos e com brilho. As micropartículas brilhantes em sua composição dão uma ótima aparência na boca.

Sem ardor. O Lifter Gloss não arde nem causa vasodilatação, então, a impressão de uma boca mais cheia e volumosa tem relação com a ilusão de ótica provocada pela textura e pelos brilhos.

Hidratação. Por conter ácido hialurônico na composição, ele acaba tratando os lábios conforme o uso, e não apenas deixando-os macios durante a utilização do produto.

Antes e depois do Lifter Gloss, da Maybelline Imagem: Heloísa Noronha

Pontos de atenção

Aroma. É forte e adocicado. O gosto também não é dos mais agradáveis.

Aplicador. O aplicador tamanho XL foi, segundo a Maybelline, desenvolvido para facilitar a aplicação, mas eu percebi que acaba saindo muito produto. Poderia ser menor e com flexibilidade para facilitar o contorno.

Transferência. Embora dure razoavelmente bem (quatro horas), há muita transferência ao comer e beber—mas esse é um fator inerente à natureza "molhada" de todo gloss.

O que mudou para mim

Os lábios ficaram preenchidos, definidos e com muito brilho. Senti que as micropartículas brilhantes deixaram a boca mais bonita. Além disso, eu usei por uma semana inteira e percebi meus lábios mais macios.

Para quem vale a pena?

O Lifter Gloss pode ser uma opção para quem quer um bocão, mas sem ardor, e que hidrate os lábios também.

À esq. com o gloss da Fran By Franciny Ehlke; à dir. com o gloss da Maybelline Imagem: Heloísa Noronha

Qual gostei mais?

Gloss da Maybelline e da Fran By Franciny Ehlke Imagem: Heloísa Noronha

Tanto o Lipchilli, da FRAN By Franciny Ehlke, quanto o Lifter Gloss, da Maybelline, mandaram bem no quesito "efeito bocão imediato" e proporcionaram lábios mais cheios e volumosos.

A textura dos dois é agradável, mas acredito que sentir a boca ardendo para ficar bela não é algo que deva fazer parte da rotina. Assim, mesmo com restrições ao gosto, o produto da Maybelline me agradou mais nos quesitos conforto e coloração.

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.