'Grande bola de fogo': o que disseram os passageiros do avião que capotou

Passageiros que estavam no avião da Delta Airlines que derrapou e capotou durante o pouso em um aeroporto de Toronto, no Canadá, compartilharam imagens do acidente e relataram o susto da colisão. Ninguém morreu, mas 17 pessoas ficaram feridas, pelo menos três delas em estado grave.

O que aconteceu

John Nelson, um dos passageiros da aeronave, publicou um vídeo nas redes sociais após sair do avião. "Acabamos de pousar. Nosso avião bateu. Está de cabeça para baixo [...] A maioria das pessoas está bem". Os passageiros deixaram a aeronave com o auxílio dos tripulantes enquanto os socorristas utilizavam extintores na carcaça do avião. À rede norte-americana CNN, Nelson relatou como foi o momento do acidente. "Quando batemos foi super forte, como se tivesse caído no chão e tombado para o lado e depois capotamos de costas, onde ficamos."

Havia uma grande bola de fogo no lado esquerdo do avião. Foi um caos em massa. Eu estava de cabeça para baixo, a senhora ao meu lado estava de cabeça para baixo. Nós nos soltamos [do cinto de segurança] e caímos no teto do avião, o que é uma sensação surreal. Todo mundo estava [dizendo] 'saiam, saiam, saiam'. Podíamos sentir o cheiro de combustível. Até agora ainda cheiro a combustível de avião. E então simplesmente rastejamos para fora do avião. Os bombeiros e os paramédicos chegaram imediatamente. John Nelson, passageiro do avião, à CNN

Pete Koukov compartilhou nas redes sociais o momento em que saiu da aeronave. Em entrevista à CNN, Koukov disse que "não sabia que havia algo errado" até que o avião atingiu o solo. "Tentamos sair de lá o mais rápido possível." Ele contou que, assim que saiu da aeronave, houve outra explosão, mas "felizmente os bombeiros saíram de lá". O homem explicou que conseguiu se soltar do cinto de segurança e ficar de pé no teto do avião, mas algumas pessoas precisaram de ajuda para sair de seus assentos.

Ashley Zook, passageira da aeronave, publicou um vídeo enquanto ainda estava presa em seu assento. "Meu avião bateu. Estou de ponta cabeça", escreveu. Ao sair do avião, Ashley dissse: "Acabei de sofrer um acidente de avião. Oh, meu Deus!"

Passageira que estava no avião que capotou no Canadá postou imagens do acidente Imagem: Reprodução/CBC News

Pete Carlson, que também estava no avião, elogiou a atuação dos paramédicos em entrevista à CBC News. "Eles rapidamente colocaram aqueles de nós que estavam feridos com qualquer tipo de sangue ou sinal de trauma em um único ônibus, nos levaram para uma distância segura e começaram a fazer a triagem e realmente avaliar a gravidade dos ferimentos ou doenças das pessoas", disse.

Toronto passava por tempestade no momento do acidente

O acidente aconteceu na pista do Aeroporto Internacional Pearson. A aeronave transportava 80 pessoas. Os paramédicos da região confirmaram que três pessoas — uma criança e dois idosos — estavam em estado crítico e foram levadas a hospitais próximos.

Ventos de 50 quilômetros por hora espalharam neve pela cidade, e a visibilidade no horizonte era de 8 quilômetros. Alguns pontos da cidade ficaram com 50 centímetros de neve acumulada, segundo a BBC Canadá. O Corpo de Bombeiros do aeroporto de Toronto Pearson afirmou que a pista estava seca e não havia a condição conhecida como "vento cruzado" —quando a aeronave é desviada do seu curso por uma rajada de vento, geralmente lateral, dificultando o pouso.

O avião vinha de Minneapolis, nos Estados Unidos, e a rota tinha pouco mais de 1h20 de duração. O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA informou que vai participar da apuração do caso ao lado do Ministério dos Transportes canadense, segundo a emissora CTV News.

Veja abaixo o momento exato do acidente:

