AMÃ (Reuters) - O rei Abdullah, da Jordânia, deixou o hospital nesta terça-feira após passar por uma pequena cirurgia, informou o palácio real.

O monarca de 63 anos foi internado no início do dia por causa de uma hérnia incisional no King Hussein Medical City do país.

Ele deve retomar sua agenda de trabalho na quarta-feira, de acordo com o palácio real.

(Reportagem de Suleiman Al-Khalidi, reportagem adicional de Menna Alaa El-Din)