Quase 300 detenções por 'terrorismo' na Turquia em operação contra o movimento curdo PKK

Quase 300 "supostos membros de organizações terroristas" foram detidos nos últimos cinco dias em uma operação contra o movimento curdo PKK em toda a Turquia, anunciou nesta terça-feira (18) o ministro do Interior, Ali Yerlikaya.

"Durante as operações que são efetuadas há cinco dias contra o PKK em 51 províncias, 282 supostos membros de organizações terroristas foram capturados", afirmou Yerlikaya na rede social X.

As detenções ocorreram apesar do diálogo iniciado pelo governo com o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK), que visa uma trégua após décadas de guerrilha.

"Está claro que a possibilidade de uma solução e da paz começa a tirar o sono de alguns", afirmou o Partido Democrático dos Povos (DEM), pró-curdo, terceira força parlamentar, que participa no diálogo entre Abdullah Öcalan - fundador do PKK preso há 26 anos - e as autoridades turcas.

"Todos os dias acontecem operações contra aqueles que querem uma solução e a paz", denuncia o comunicado do DEM.

Na manhã de terça-feira, 52 membros do DEM foram detidos, informou o Ministério Público de Istambul em um comunicado.

O ministro do Interior declarou que está "determinado a erradicar todas as formas de terrorismo".

