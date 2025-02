'Puxada de tapete': por que Milei poderá enfrentar processo de impeachment

O presidente da Argentina, Javier Milei, poderá enfrentar um processo de impeachment no Congresso, disseram parlamentares da oposição no sábado, depois que o líder libertário divulgou uma criptomoeda cujo preço despencou em seguida.

Milei postou na sexta-feira no X recomendação da criptomoeda pouco conhecida $LIBRA, cujo preço logo depois disparou para quase US$ 5 cada. Poucas horas depois, contudo, a criptomoeda despencou para menos de US$ 1.

A câmara de fintech da Argentina reconheceu que o caso poderia ser potencialmente uma "puxada de tapete", em que desenvolvedores de um token de criptografia atraem investimentos legítimos, aumentando o valor do ativo, apenas para depois se desfazerem de sua participação.

"Esse escândalo, que nos envergonha em escala internacional, exige que apresentemos um pedido de impeachment contra o presidente", disse o legislador Leandro Santoro, membro da coalizão de oposição.

Milei excluiu a postagem no X, com a mídia local dizendo que a postagem ficou no ar por algumas horas na noite de sexta-feira. Mais tarde, ele disse que retirou sua postagem depois de tomar conhecimento das circunstâncias e que não tinha nenhuma relação com a criptomoeda.

"Eu não estava ciente dos detalhes do projeto e, quando descobri, decidi não continuar dando publicidade a ele", disse ele.