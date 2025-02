Publicis Groupe investe em marketing de influência e compra BR Media Group

O Publicis Groupe, dono de agências de publicidade como Talent e DPZ, anunciou a aquisição da empresa de marketing de influência BR Media Group.

O que aconteceu

O grupo francês Publicis anunciou hoje (17) a compra da BR Media Group, uma das principais empresas de marketing de influência e conteúdo da América Latina.

Os sócios fundadores da BR Media, Celso Ribeiro e Danilo Basso, seguem à frente da operação. Fundada em 2012, a BR Media tem cerca de 350 colaboradores e atuará de forma independente dentro do Publicis Groupe.

Segundo o comunicado da empresa, a rede de influência da empresa tem 'mais de 500 mil criadores de conteúdo'. A empresa possui trabalhos recentes para marcas como Mc Donald's, Chevrolet, iFood, Nestlé, Unilever e Mondelez, entre outras.

No ano passado, a BR Media Group venceu o Caboré, principal prêmio do mercado publicitário nacional, na categoria Serviços Especializados.

No Brasil, o Publicis Groupe atua com 10 empresas de comunicação, entre elas as agências de publicidade Publicis, DPZ, Talent e Leo (ex-Leo Burnett).

As empresas atuavam em parceria desde maio do ano passado, quando o Publicis lançou um hub de influência em parceria com a BR Media. A iniciativa tinha o objetivo de 'simplificar a interlocução com os clientes na criação de projetos com influenciadores'.

A transação está sujeita à aprovação regulatória do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE). Sua conclusão está prevista para o final de março de 2025.

No âmbito global, o grupo Publicis já atua no mercado com a Influential, adquirida pelo conglomerado francês em julho do ano passado. A Influential é considerada a maior empresa de marketing de influência do mundo, com receita estimada em US$ 500 milhões.