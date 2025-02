Suspeita de liderar quadrilha que matou ciclista na zona sul é presa em SP

Uma mulher suspeita de envolvimento com a dupla de motociclistas que assaltou e matou o ciclista Vitor Medrado, 46, em São Paulo foi presa nesta terça-feira (18).

O que aconteceu

Mulher tem 41 anos e seria chefe da quadrilha de falsos entregadores, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Ela teria a função de cooptar os ladrões para cometer os crimes e não teve o nome informado.

Suspeita mora em Paraisópolis e agia "financiando" os crimes, segundo a polícia. Ela tinha passagens por receptação e porte ilegal de armas. Com ela, foram apreendidas três armas e bolsas de entrega.

Ela era chamada de "mainha do crime", segundo a SSP. Capacetes e equipamentos eletrônicos também foram encontrados com a suspeita.

Autores do crime ainda não foram presos. A polícia não informou se eles foram identificados até o momento.

Morte de ciclista foi gravada

Vitor Medrado, 46, foi morto durante um assalto ao lado do Parque do Povo, no Itaim Bibi, na segunda-feira (13). Ele estava de bicicleta no local pouco antes das 6h quando foi abordado por dois homens em uma moto.

Câmera de segurança gravou ação criminosa contra o ciclista. Nas imagens, é possível ver o homem caindo no chão após ser atingido por um disparo na região do pescoço. O garupa da moto pega o celular de Vitor e os dois criminosos deixam o local. A vítima foi socorrida ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu ao ferimento e morreu. O caso foi registrado como latrocínio.

Na quinta-feira, uma pessoa que trabalha próximo ao Parque do Povo contou ao UOL que já presenciou muitos furtos e assaltos na região. Segundo a pessoa, que preferiu não se identificar por segurança, os casos ocorrem com frequência enquanto as vítimas estão usando o celular.

Ex-mulher de Vitor, Gisele Gasparotto, que também é ciclista, diz que recebeu a notícia com um misto de indignação e tristeza. A fala ocorreu durante uma homenagem à vítima na sexta-feira (14).