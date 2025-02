Presidente da Petrobras defende explorar petróleo na Foz do Amazonas

Enquanto o Ibama não conclui a análise do pedido do governo para estudar a viabilidade de exploração de petróleo na foz do Amazonas, o governo segue fazendo pressão sobre o órgão de fiscalização do meio ambiente. Ontem foi a vez da presidente da Petrobras, Magda Chambriard, defender a exploração na margem equatorial e enfatizar que o país tem a capacidade de realizar o projeto sem danos ambientais. Magda disse que a necessidade de reposição de reservas no país "é urgente e isso só vai ser possível se começamos a explorar novas fronteiras". Isso porque, segundo o governo, a produção do pré-sal começaria a cair a partir do início da próxima década. Na semana passada, em visita ao Amapá, o presidente Lula já deu declarações que desagradaram à cúpula do Ibama, que acusou o governo de interferência política no órgão. Na ocasião, Lula chamou de "lenga lenga" a demora na avaliação da licença para estudos na Foz do Amazonas. Saiba mais.

Avião capota e perde as asas durante pouso no Canadá. Pelo menos 18 pessoas ficaram feridas depois que a aeronave da Delta se acidentou na pista do Aeroporto Internacional Pearson, em Toronto. Nenhum passageiro morreu, mas três dos feridos estão em estado grave, segundo informaram as autoridades locais. A aeronave transportava 80 pessoas, entre passageiros e tripulantes, e partiu de Minneapolis, no estado de Minnesotta, nos Estados Unidos. Imagens publicadas nas redes sociais mostram o avião sem as asas e de cabeça para baixo na pista do aeroporto. Ainda não se sabe as causas do acidente Veja os vídeos.

Bolsa argentina cai quase 6% após escândalo de Milei com criptomoeda. O principal índice de ações da bolsa de Buenos Aires despencou 5,58% depois que o presidente do país elogiou em suas redes sociais uma criptomoeda chamada $Libra, que logo depois sofreu forte desvalorização. Uma juíza foi designada ontem para investigar se Javier Milei incorreu em associação ilícita, fraude e descumprimento dos deveres de funcionário público, entre outros delitos. Deputados da oposição União pela Pátria (peronismo) anunciaram que pedirão o impeachment de Milei no Congresso, e outras forças políticas pedem uma comissão investigadora e a interpelação do presidente. Leia mais.

Às vésperas de completar 45 anos, PT muda estatuto e libera reeleição sem limites. A mudança no estatuto do partido vai dificultar a renovação da sigla, pois permitirá a reeleição de parlamentares e dirigentes partidários que já tenham exercido três mandatos consecutivos na mesma Casa Legislativa. A decisão foi tomada em uma reunião conduzida ontem pela presidente do partido, deputada federal Gleisi Hoffmann, que foi bastante tensa. Os opositores da decisão discordaram do quórum definido para a votação e ameaçam ir à Justiça sob o argumento de que mudança no estatuto exige quórum qualificado. A renovação do partido vem sendo um pedido do presidente Lula. Entenda.

Rio de Janeiro atinge nível 4 de calor e abre estações de resfriamento. Foi a primeira vez que a capital fluminense chegou ao nível 4 desde a implementação do protocolo municipal para temperaturas extremas, em junho do ano passado. O alerta foi acionado quando a sensação térmica ultrapassou os 40°C. Diante do calor, a prefeitura anunciou a abertura de 58 pontos de resfriamento, que são áreas refrigeradas ou com sombras, em parques, vilas olímpicas, Naves do Conhecimento e unidades de saúde, onde a população pode buscar alívio. Com a cidade em nível 4 de calor, há possibilidade de suspensão de eventos se medidas de adaptação não forem adotadas pelos produtores.

Em São Paulo, capital registra o dia mais quente do verão. A temperatura de 34°C foi registrada no meio da tarde de ontem pelo Instituto Nacional de Meteorologia na estação do Mirante de Santana, onde é feita medição oficial da cidade. O recorde anterior do verão foi registrado no dia 22 de janeiro, quando a máxima medida na mesma estação atingiu 33,8°C. Em outros lugares da cidade o calor foi ainda mais intenso. Em Parelheiros, no extremo sul da capital, os termômetros chegaram a 35,9°C, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo. A Defesa Civil emitiu alerta de altas temperaturas para o estado até amanhã. Saiba mais.