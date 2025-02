Polícia prende suspeita de liderar quadrilha que matou ciclista em SP

A Polícia Civil de São Paulo prendeu, nesta terça-feira (18), uma mulher suspeita de chefiar uma quadrilha de assaltantes. A identidade dela ainda não foi divulgada. Entre os crimes que teriam sido praticados pelo grupo figuram as mortes do ciclista Vitor Medrado, na semana passada, próximo ao Parque do Povo, no Itaim Bibi, e de um delegado da Polícia Civil, em janeiro.

Medrado foi alvejado, a sangue frio, por uma dupla de motociclistas disfarçados de entregadores. Já o delegado Josenildo de Moura Júnior foi assassinado na zona sul da capital, também por ladrões fingindo que eram entregadores de aplicativos.

Armas

Notícias relacionadas:

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a prisão da suposta líder do bando ocorreu em Paraisópolis. No endereço da suspeita, foram apreendidas três armas de fogo, mochilas de entregas, capacetes e outros acessórios usados no crime.

Também foram encontrados no local equipamentos eletrônicos que passarão por perícia policial. A polícia segue procurando falsos entregadores que participaram da morte de Medrado.