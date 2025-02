Pneumonia bilateral: o que é quadro que afeta o papa Francisco

O papa Francisco, 88, foi diagnosticado com pneumonia bilateral e segue com um quadro clínico "complexo", comunicou o Vaticano na tarde desta terça-feira (18).

A tomografia torácica à qual o Santo Padre foi submetido esta tarde mostrou o aparecimento de uma pneumonia bilateral que exigiu um tratamento farmacológico posterior. No entanto, o papa Francisco está de bom humor. Comunicado do Vaticano

O que é pneumonia bilateral

Condição afeta os dois pulmões. Pneumonias são causadas por infecções virais e bacterianas, principalmente. Mas outros microorganismos podem ser responsáveis, como fungos. Casos de pneumonia bilateral, também chamada de dupla, são mais raros.

Papa Francisco retirou parte do pulmão direito aos 21 anos. Pontífice teve três cistos identificados no órgão e não respondeu ao tratamento. Ele definiu a cirurgia como "cruel" em entrevista concedida em 2019. "[Me disseram] que tinha sido necessário usar muita força. Por isso, quando me recuperei da anestesia, senti muita dor", afirmou ao médico e jornalista argentino Nelson Castro.

Quadro traz risco de sepse. "Geralmente, a pneumonia é localizada e acomete apenas um dos pulmões, mas é possível que, após acometer um órgão, os agentes infecciosos causem uma grande inflamação, para a qual o pulmão gera mediadores para combater. Isso altera os vasos sanguíneos que estão no pulmão, e bactérias podem se espalhar pela corrente sanguínea, provocando a sepse", explicou a VivaBem o pneumologista Carlos Carvalho, do HCor, em reportagem publicada em 2019.

Sintomas da pneumonia

Febre;

Tosse (seca ou produtiva);

Mal-estar geral;

Dor torácica que surge ou piora com a tosse, ou ao respirar;

Falta de ar ou dificuldade para respirar (dispneia);

Também podem surgir:

Respiração rápida (taquipneia, mais comum em crianças pequenas);

Dor de cabeça;

Suor;

Calafrio;

Perda de apetite;

Fadiga;

Confusão mental (mais comum em idosos).

Como é o tratamento?

Primeiro passo é identificar a causa. O médico faz exames para identificar se o quadro é causado por vírus ou bactérias, por exemplo. Se não encontrar, o tratamento é feito com associação de antibióticos —geralmente, usa-se dois medicamentos para atingir as bactérias mais comuns, conforme a região e idade do paciente.

Segunda parte é curar a inflamação nos pulmões. Tratamento pode envolver corticoides e remédios para aumentar a pressão arterial, dando tempo para a ação dos antibióticos. Em casos graves de sepse, a ventilação mecânica deve ser feita com cuidado para preservar os pulmões.

Quando procurar o médico?

Sempre que tiver febre alta e/ou dor no peito ou dificuldade para respirar, é preciso consultar o médico ou serviço de urgência, principalmente se for criança, idoso, paciente imunodeprimido ou com doenças crônicas.

*Com informações de reportagens publicadas em 29/01/19 e 12/03/19.