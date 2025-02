Petróleo sobe com alta da oferta e traders cautelosos com negociações de paz na Ucrânia

(Reuters) - Os preços do petróleo subiram nesta terça-feira, com o aumento dos problemas na oferta na Rússia e nos Estados Unidos, enquanto negociações para acabar com a guerra na Ucrânia limitaram os ganhos, já que isso poderia impulsionar a oferta de Moscou.

Os futuros do petróleo bruto Brent subiram US$0,62, ou 0,8%, para US$75,84 por barril. Os contratos futuros do petróleo bruto West Texas Intermediate dos EUA subiram US$1,11, ou 1,6%, para US$71,85 por barril, alcançando os ganhos registrados pelo Brent na segunda-feira, quando o contrato dos EUA foi negociado sem fechamento devido a um feriado.

O Brent subiu US$0,48 centavos na sessão anterior, depois que drones ucranianos atacaram uma estação de bombeamento na Rússia, no oleoduto Caspian Pipeline Consortium, que transporta petróleo bruto do Cazaquistão para os mercados mundiais.

Limitando os preços, delegados dos EUA e da Rússia realizaram uma reunião de quatro horas e meia na Arábia Saudita para discutir maneiras de interromper o conflito mais mortal na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia não estava representada e a Rússia endureceu suas exigências.

