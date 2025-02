Perfil da Casa Branca posta vídeo debochando de imigrantes deportados

O perfil oficial da Casa Branca na rede X (antigo Twitter) publicou, nesta terça-feira (18), um vídeo em tom de chacota com imagens de deportações de imigrantes ilegais.

O que aconteceu?

O vídeo foi publicado com a legenda "ASMR: Voo de deportação de imigrantes ilegais". A publicação tem 41 segundos de imagens de imigrantes embarcando com algemas e correntes nos pés e nas mãos, com destaque para o barulho das correntes e dos aviões.

ASMR é uma sigla em inglês para Resposta Sensorial Autônoma do Meridiano. Trata-se de uma "técnica" que promete relaxamento e sensações agradáveis, com o uso de imagens e sons que funcionariam como "gatilhos" para essas sensações. O vídeo foi repostado mais de 8.000 vezes e teve mais de 60.000 curtidas até a noite desta terça-feira.

O dono da rede X, Elon Musk, que ocupa um cargo de chefia no Departamento de Eficiência Governamental do governo americano, repostou o vídeo, acompanhado de risadas. Tanto a postagem do perfil da Casa Branca quanto a de Musk geraram centenas de comentários, tanto de apoiadores quanto de críticos.

O vídeo busca fazer uma brincadeira com suposta sensação de prazer que alguém teria ao assistir as deportações. Desde que Trump reassumiu a presidência dos EUA, mais de 10 mil imigrantes ilegais foram presos, e milhares deles já foram deportados dos EUA. A deportação de imigrantes ilegais foi uma das principais bandeiras do republicano na campanha eleitoral de 2024.