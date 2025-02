Paraná Pesquisas: Lula empata com Tarcísio e Michelle e perde de Bolsonaro

Contratado pelo PL, levantamento da Paraná Pesquisas simula três cenários de segundo turno para as eleições à Presidência em 2026. O presidente Lula (PT) empataria tecnicamente com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), e perderia do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível até 2030.

A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi divulgada hoje (18).

Cenários de 2º turno

Bolsonaro vence Lula

Jair Bolsonaro (PL): 45,1%

45,1% Lula (PT): 40,2%

40,2% Nenhum/branco/nulo: 10,7%

10,7% Não sabe/não opinou: 4%

Lula e Michelle empatam na margem de erro

Michelle Bolsonaro (PL): 42,9%

42,9% Lula (PT): 40,5%

40,5% Nenhum/branco/nulo: 12,4%

12,4% Não sabe/não opinou: 4,2%

Lula e Tarcísio empatam na margem de erro

Lula (PT): 41,1%

41,1% Tarcísio de Freitas (Republicanos): 40,8%

40,8% Nenhum/branco/nulo: 13,6%

13,6% Não sabe/não opinou: 4,5%

Metodologia: contratado pelo PL, o instituto ouviu presencialmente 2.010 eleitores em 26 estados e no Distrito Federal, entre os dias 13 e 16 de fevereiro. O nível de confiança é de 95%.

Cenários para 1º turno

O instituto Paraná Pesquisas testou seis listas com diferentes candidatos para o primeiro turno das eleições em 2026. Veja:

Cenário 1, com Jair Bolsonaro:

Jair Bolsonaro (PL): 36%

36% Lula (PT): 33,8%

33,8% Ciro Gomes (PDT): 7,7%

7,7% Gusttavo Lima (sem partido): 5,1%

5,1% Ronaldo Caiado (União): 2,7%

2,7% Eduardo Leite (PSDB): 2,7%

2,7% Helder Barbalho (MDB): 1,1%

1,1% Nenhum/branco/nulo: 10,7%

10,7% Não sabe/não opinou: 4%