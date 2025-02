Papa segue estável e sem febre; agenda do final de semana é cancelada

O papa Francisco teve a agenda do fim de semana cancelada por conta do tratamento contra a infecção nas vias respiratórias. Segundo boletim divulgado na segunda-feira (17), o pontífice segue estável e sem febre. Ele foi internado em Roma na sexta-feira (14) com uma infecção nas vias respiratórias.

O que aconteceu

Santa Missa do Jubileu dos Diáconos será realizada por Rino Fisichella. Em comunicado a imprensa, o Vaticano informou que pelas questões de saúde do papa, a celebração que ocorre neste domingo (23) não será ministrada pelo pontífice.

Papa segue estável. Segundo divulgação do Vaticano emitida na segunda (17), o papa recebeu a eucaristia e engajou em trabalhos e leituras. O documento também dizia que Francisco está comovido com as "numerosas mensagens de afeto" que recebeu após a internação. "Em particular, deseja agradecer àqueles que estão atualmente hospitalizados pelo carinho e amor que expressam através de desenhos e mensagens de pronta recuperação. Reza pelos doentes e pede orações por ele", conclui o boletim médico.

Pontífice está com uma infecção polimicrobiana das vias respiratórias e sua situação é considerada "complexa". O boletim desta segunda também informou que o tratamento foi ajustado e que a internação continuará pelo tempo necessário.

Internado há cinco dias

Francisco foi hospitalizado na sexta-feira (14) para tratar uma bronquite persistente, que o afeta desde o início de fevereiro. Nos últimos dias, o papa apresentou dificuldades respiratórias e precisou delegar a leitura de discursos a assessores durante celebrações.

Essa é a quarta internação do papa desde que assumiu o pontificado, em 2013. Francisco tem um histórico de problemas respiratórios.

Nos últimos meses, o pontífice sofreu duas quedas em sua residência no Vaticano. Em dezembro, bateu o queixo na mesa de cabeceira, e em janeiro, machucou o braço direito, precisando imobilizá-lo por precaução. Além disso, tem dores crônicas no joelho, que o obrigam a usar cadeira de rodas ou bengala em algumas ocasiões.

Apesar das limitações de saúde, Francisco tem insistido em manter compromissos e chegou a realizar reuniões na sexta-feira antes de ser internado. Mesmo com esses desafios, o pontífice já afirmou que, caso sua saúde o impeça de cumprir suas funções, considerará a renúncia, seguindo o exemplo de Bento 16.

Comunicado do Vaticano