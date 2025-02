Papa Francisco tem pneumonia nos dois pulmões, diz Vaticano

Na Cidade do Vaticano (Vaticano)

O papa Francisco apresentou um quadro inicial de dupla pneumonia, complicando ainda mais o tratamento do pontífice de 88 anos, disse o Vaticano nesta terça-feira.

"Os testes de laboratório, a radiografia do tórax e as condições clínicas do Santo Padre continuam apresentando um quadro complexo", afirmou um comunicado.

"Uma tomografia do tórax do Santo Padre feita nesta tarde... mostrou o início de uma pneumonia bilateral que exige mais terapia farmacológica", acrescentou.

"No entanto, o papa Francisco continua com bom humor", disse o comunicado.

Pneumonia bilateral é uma infecção que afeta os dois pulmões e pode dificultar a respiração.

Francisco está sofrendo com uma infecção respiratória há mais de uma semana e foi internado no hospital Gemelli, de Roma, em 14 de fevereiro.

Ele é especialmente propenso a infecções pulmonares porque, quando era jovem, desenvolveu pleurisia e teve parte do pulmão removido.

Uma autoridade do Vaticano havia dito mais cedo que o pontífice não havia sido colocado em um ventilador e estava respirando sozinho.

Antes do último comunicado, o Vaticano anunciou que todos os eventos públicos do calendário do papa foram cancelados até o próximo domingo.

O papa lideraria vários eventos ao longo do fim de semana para o Ano Santo Católico de 2025, que durará até o próximo mês de janeiro.

É um período especial de perdão para os católicos e o Vaticano espera 32 milhões de turistas em Roma ao longo do ano, inclusive para uma série de audiências especiais com Francisco.

Segundo o Vaticano, Francisco ficará no hospital pelo tempo que for necessário. O Vaticano não especificou se o papa está sofrendo uma infecção bacteriana ou viral.