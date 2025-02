Ouro fecha em alta, com grande demanda por refúgio seguro e incerteza com acordo de paz

O ouro retomou o ímpeto e fechou a sessão desta terça-feira, 18, em alta, enquanto os investidores mantém a busca pelo ativo de segurança e aguardam novas informações sobre o possível acordo de paz para o conflito entre Rússia e Ucrânia, por mediação da administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Nesta terça, o ouro para abril fechou com alta de 1,67% nesta terça-feira, a US$ 2.949,00 por onça-troy, na Comex, divisão de metais da New York Mercantile Exchange (Nymex).

De acordo com a XTB, o aumento dos preços do metal precioso pode ser um sinal de nervosismo do mercado sobre o futuro cessar-fogo estar "desmoronando", já que não há uma data definida para o encontro entre o presidente americano e o presidente russo, Vladimir Putin.

"Os preços das commodities podem ficar vulneráveis daqui para frente, pois reagem ao fluxo de notícias sobre o acordo", explica a análise.

Para a BMO Capital Markets, é desconhecido o grau de confiança que os investidores têm na capacidade do republicano de alcançar um acordo duradouro, o que pode cooperar ainda mais para a alta das negociações do ouro.

Em relatório, o Goldman Sachs elevou a previsão do preço do outro para o final de 2025, de US$ 2.890,00 por onça-troy para US$ 3.100,00 por onça-troy, considerando uma maior demanda dos bancos centrais, especialmente pela China.

O banco menciona que, se a incerteza política - incluindo os temores tarifários - permanecer em alta, a previsão pode alcançar até US$ 3.300,00 por onça-troy.

O Commerzbank destaca que a incerteza com a política tarifária americana dá fôlego para a alta do metal precioso. "Além da incerteza tarifária fornecer demanda de refúgio seguro, as compras de bancos centrais devem continuar a fornecer suporte", projeta o banco alemão.

*Com informações da Dow Jones Newswires