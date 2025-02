'O VAR tirou muita ou demasiada responsabilidade do árbitro', afirma Ancelotti

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, expressou seus questionamentos sobre o sistema do árbitro assistente de vídeo, conhecido como VAR, ao afirmar que a tecnologia tirou a responsabilidade dos juízes, diante das polêmicas de arbitragem das quais o clube merengue tem reclamado nos últimos jogos de LaLiga.

"Tenho dúvidas porque acho que o VAR tirou muita ou até demasiada responsabilidade do árbitro. É um sistema um pouco perigoso. O VAR entrou para evitar erros flagrantes e óbvios, não para intervenções que fazem parte do futebol", declarou Ancelotti em entrevista coletiva antes da partida de volta dos playoffs da Liga dos Campeões contra o Manchester City, no Santiago Bernabéu, após vencer por 3-2 no Etihad Stadium na semana passada.

"Muitas vezes se busca, por meio de uma imagem, tirar toda a naturalidade do futebol. Muitos pisões como pênaltis e que são parte do jogo. Não sei quantos jogadores concordam com esses pênaltis, como o de Le Normand em Borja Iglesias, o de Tchouaméni, o de Camavinga... É difícil entender. Os árbitros podem errar, obviamente, mas que a decisão seja tomada pelo VAR é algo que não entendo", insistiu.

Questionado sobre se se sente mais tranquilo com em partidas da Liga dos Campeões, Ancelotti esclareceu que "há menos polêmica e menos intervenções do VAR, que só intervém quando é necessário". "Na Champions, apitam apenas os melhores árbitros de cada país e a qualidade é muito alta nesse sentido", afirmou.

O meio-campista uruguaio Federico Valverde também opinou sobre os árbitros. "Eu não sou quem deve julgar o árbitro. Todos somos humanos e podemos errar. Os árbitros também são muito criticados, e quando fazem as coisas bem, também não são elogiados", disse o jogador.

Quanto ao Manchester City, Valverde afirmou que a equipe inglesa é diferente. "Há alguns anos, tinha um maior controle de jogo, uma maior pressão. Nós também mudamos a atitude, a forma de jogar. Fizemos um grande jogo na Inglaterra e isso nos permite estar um pouco mais tranquilos aqui", afirmou.

