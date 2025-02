Nunes defende redução da maioridade penal: 'A gente precisa ser rígido'

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu nesta terça-feira (18) a discussão sobre redução da maioridade penal.

O que aconteceu

Prefeito foi questionado sobre o caso do ciclista baleado e morto em frente ao Parque do Povo, no bairro Itaim Bibi, zona oeste de São Paulo. A mulher suspeita de envolvimento com a dupla de motociclistas foi presa, mas autores do crime seguem soltos - e não há informações ainda se seriam menores de idade.

Nunes disse que o Congresso Nacional precisa discutir mais "rigidez" na legislação. "A gente precisa também, da parte do Congresso Nacional, uma rigidez na legislação. A gente precisa ser mais rígido, muito atuante e implacável contra a bandidagem. O lugar de bandido é na cadeia, não é atrapalhando e matando a vida, eliminando a vida das pessoas", disse ele, em conversa com jornalistas após a entrega de apartamentos populares na região da Vila Olímpia, zona sul da capital.

Ele cita que é necessária uma diminuição da maioridade penal, que atualmente é de 18 anos. "Precisamos ter a diminuição da maioridade penal. É preciso voltar a discutir a diminuição da maioridade penal. Hoje, quem tem 16 anos, pode votar. Ele [suspeito] sabe muito bem o que está fazendo da vida."

Para o prefeito, quem tem 16 anos sabe as consequências dos próprios atos. "Ele sabe muito bem quais são as consequências dos seus atos, ele tem que pagar e responder por isso. A gente precisa ter mais rigidez na legislação."