Meta vai instalar cabo submarino de 50.000 km em cinco continentes

A Meta instalará um cabo submarino conectando cinco continentes ao longo de 50.000 km para aumentar a capacidade e a confiabilidade do transporte de dados digitais, anunciou em uma nota.

Chamado de "Projeto Waterworth", este é o projeto de cabo submarino "mais ambicioso" da empresa até o momento, com o objetivo de fornecer "conectividade de primeira linha" para os Estados Unidos, Índia, Brasil, África do Sul "e outras regiões", afirmou a Meta.

De acordo com a Meta, o projeto representa um "investimento plurianual de vários bilhões de dólares". Os cabos submarinos são uma infraestrutura essencial, responsáveis por quase todas as comunicações digitais do mundo.

Os quase 450 dutos atualmente instalados em todo o mundo se estendem por "1,2 milhão de quilômetros", de acordo com um relatório do 'Center for Strategic and International Studies' (CSIS) publicado em agosto de 2024.

Atualmente, quatro empresas compartilham quase todo o mercado: a SubCom, dos EUA, a Alcatel Submarine Networks (ASN), da França, a Nippon Electric Company (NEC), do Japão, e a HMN Technologies, da China.

Mas os gigantes digitais, como a Meta, decidiram agora desenvolver suas próprias infraestruturas diante do enorme desafio econômico representado por estes cabos.

Altamente estratégicas, as infraestruturas são regularmente danificadas por elementos naturais (terremotos submarinos, tsunamis), mas também por âncoras de navios. Elas também podem estar sujeitas a tentativas de sabotagem e espionagem.

Com o rápido desenvolvimento da inteligência artificial e dos modelos generativos de IA, que são particularmente exigentes em termos de recursos e capacidades, espera-se que o tráfego digital global continue a aumentar nos próximos anos.

