Menor geração de hidrelétrica Belo Monte poderá custar até R$2,4 bi a consumidores, diz Aneel

SÃO PAULO (Reuters) - A decisão do Ibama que determinou uma redução da geração da usina hidrelétrica de Belo Monte poderá acarretar custos aos consumidores de energia elétrica entre R$1,2 bilhão a R$2,4 bilhões, disse nesta terça-feira o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Sandoval Feitosa.

Em reunião de diretoria do regulador, Feitosa afirmou que a determinação do órgão ambiental "preocupa", pois irá levar a uma perda de 2.400 megawatts (MW) médios para o atendimento da ponta de carga, isto é, nos momentos em que o sistema elétrico precisa de maior potência, como no fim da tarde.

Essa restrição da geração da hidrelétrica deverá ser suprida com termelétricas, que também costumam ser acionadas na ponta de carga.

Segundo o diretor-geral da Aneel, o Ibama encaminhou à Norte Energia, concessionária que opera a usina no rio Xingu, ofício determinando a manutenção de um trecho de vazão reduzida até 15 de março, para "evitar rebaixamento abrupto da vazão após esse período e impedir novos danos socioambientais".

"Registro nosso máximo respeito ao Ibama, seus técnicos e dirigentes... No entanto, não posso deixar de registrar minha preocupação quanto aos impactos dessa decisão, e muito respeitosamente, à forma como ela foi tomada, a partir de ofício encaminhado à concessionária", afirmou o diretor-geral da Aneel.

(Por Letícia Fucuchima)