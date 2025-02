Medvedev vence Khachanov e vai às oitavas do ATP 500 de Doha

O tenista russo Daniil Medvedev, número 6 do mundo, se classificou para as oitavas de final do ATP 500 de Doha ao derrotar seu compatriota Karen Khachanov (N.21), atual campeão do torneio, nesta terça-feira (18).

Medvedev, que conseguiu sua primeira vitória sobre um tenista Top 30 em 2025, fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 4-6, 7-5 e 6-3, em duas horas e 31 minutos.

Seu próximo adversário em Doha será o belga Zizou Bergs (N.58), que no último domingo perdeu a final do ATP 250 de Marselha para o francês Ugo Humbert (N.14).

Vencedor de 20 títulos no circuito da ATP, incluindo o US Open de 2021, Medvedev não levanta um troféu desde o Masters 1000 de Roma de 2023.

Três vezes finalista do Aberto da Austrália, o russo foi eliminado na segunda rodada da edição deste ano pelo jovem americano Learner Tien (N.80), de 19 anos, que em janeiro estava fora do Top 100.

