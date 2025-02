Máquina de lavar, tanquinho e lava e seca: saiba como escolher modelo ideal

Com tantas opções no mercado, desde tanquinhos até máquinas que lavam e secam, escolher a ideal pode ser um desafio. Por isso, o Guia de Compras UOL selecionou modelos para ajudar a escolher a máquina de lavar roupa certa para as suas necessidades.

Todas as opções têm vantagens e desvantagens que você precisa conhecer antes de finalizar a compra. Confira como funcionam, as necessidades que atendem e o que você deve buscar ao comprar um tanquinho, uma máquina de lavar ou uma lava e seca:

Tanquinhos e lavadoras semiautomáticas

Os modelos mais básicos são os tanquinhos e as lavadoras semiautomáticas. Por isso, eles também são mais baratos. Ambos têm funcionamento semelhante, realizando o processo de lavar roupas de forma eficiente, movimentando as roupas em seu interior de forma mais variada que as máquinas convencionais.

Alguns modelos possuem uma espécie de esteira, similar aos tanques de lavar roupa (por isso o nome de tanquinho), no qual se pode esfregar uma peça que esteja particularmente suja.

Pontos positivos

Ideais para lavar roupas mais sujas e pesadas;

Economizam mais água e energia que as máquinas tradicionais;

As roupas são lavadas por meio de turbilhonamento da água em seu interior, o que diminui o desgaste das peças;

Pontos de atenção

A troca de água entre etapas de lavagem e enxágue deve ser feita manualmente;

Também não oferecem uma função de centrifugação, o que significa que será necessário torcer as roupas antes de colocá-las para secar.

Oito ciclos de lavagem, incluindo um para edredom;

Três níveis de água;

Possui filtro de fiapos;

Desligamento automático.

Três níveis de água;

Desligamento automático;

Possui filtro de fiapos;

Timer com programação de 0 a 28 minutos.

Três níveis de água;

Cinco programas de lavagem, com indicação de tempo no painel;

Sistema Aquatec faz com que tanquinho pare de encher automaticamente, não transbordando;

Esfregador com apoio para sabão;

Turbilhonador potente permite lavar até edredom, segundo a fabricante.

Máquinas de lavar

São os modelos mais tradicionais, realizando de forma automática a troca de água durante o ciclo de lavagem e ainda centrifugando as roupas ao final do processo.

Mas a centrifugação não deve ser confundida com a secagem. Se você utilizar uma máquina dessas, ainda será necessário dispor de um espaço em casa para que se possa pendurar as roupas para secá-las por completo.

Pontos positivos

As "top load", que possuem uma abertura por cima para colocar as roupas, tendem a ter uma capacidade maior em termos de volume, o que pode ser útil para lavagens de grandes cargas;

As "front load", que têm abertura na frente, lavam por tombamento, com a rotação horizontal do tambor sendo mais suave com as roupas.

Pontos de atenção

Fique atento às dimensões da máquina: se você pretende lavar um edredom, por exemplo, é necessário que ela comporte, no mínimo, 12 quilos;

As "top load" usam a lavagem por agitação, o que gera mais ruído;

Peças sensíveis devem ser colocadas em sacos especiais para lavagem nas máquinas tradicionais, sejam elas do tipo que for.

Abertura "top load";

Dezesseis programas de lavagem;

Modo Nível Fácil: régua dentro do cesto ajuda a dosar a quantidade de água, evitando desperdício e proporcionando a lavagem mais adequada;

Dispenser duplo para sabão e amaciante.

Abertura "top load";

Ciclo "Advanced", em que fabricante promete remoção de até 40 tipos de mancha;

Sensores inteligentes para ajuste automático do nível de água;

Dispenser triplo para tira-manchas, sabão em pó e amaciante;

12 programas de lavagem.

Máquina de lavar da Samsung com abertura "front load";

Ciclo de lavagem rápida de apenas 15 minutos;

Tecnologia Digital Inverter promete motor de maior durabilidade;

Opção Enxaguar+ permite mais uso de água para remoção de resquícios de sabão, garantindo roupas mais limpas e suaves.

Lava e seca

São as máquinas que fazem a lavagem e a secagem em um único aparelho. Vale dizer que existem aparelhos que servem apenas para secar roupas. As máquinas do tipo "lava e seca" são menos eficientes na secagem do que eles.

Pontos positivos

Roupas saem do processo prontas para serem usadas;

Atende as pessoas que não possuem espaço para pendurar as roupas ou para duas máquinas grandes em casa.

Pontos de atenção

Elas consomem mais energia elétrica;

Tendem a ter uma capacidade menor para roupas.

Display digital;

16 programas de operação;

Capacidade para lavar 10 kg e secar 7 kg a cada ciclo;

Três opções de secagem;

Motor Invertplus que promete mais economia de energia.

Conectividade via app, Wi-Fi e comando de voz para controlar remotamente;

14 programas e 9 funções;

Função Turbo promete ciclos até 40% mais rápidos;

Painel touch;

Tecnologia HealthGuard promete limpeza e esterilização profundas.

Lava, seca e esteriliza a seco;

Tecnologia Ecobubble transforma as bolhas para o sabão penetrar no tecido com mais rapidez;

Capacidade para lavar 11 kg e secar 7 kg a cada ciclo;

Fabricante promete menor consumo de água do mercado;

Tecnologia Digital Inverter promete motor com maior durabilidade.

*Com informações de texto publicado em 18/03/2023.

