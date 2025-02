Mainha do crime: quem é suspeita de ajudar dupla que matou ciclista em SP

Suspeita de financiar uma quadrilha de falsos entregadores que cometem assaltos em São Paulo, Suedna Barbosa Carneiro, 41, foi presa nesta terça-feira (18).

Quem é Suedna Barbosa

Polícia suspeita que ela tenha ajudado a dupla de motociclistas que matou o ciclista Vitor Medrado em um assalto no Itaim Bibi. O caso aconteceu na manhã da quinta-feira (13), ao lado do Parque do Povo.

A mulher tem a alcunha de "mainha" no mundo do crime devido à sua origem, no nordeste do país. A informação consta no processo de execução criminal dela ao qual o UOL teve acesso, datado de março de 2023.

Suedna nasceu na cidade de Esperança, município de 33 mil habitantes na Paraíba. Não há informações sobre quando ela se mudou para a capital paulista, mas ela residia em Paraisópolis, na zona sul da cidade.

Primeiro registro dela na Justiça de São Paulo data de 2022. Na ocasião, ela foi presa em flagrante por receptação. Suedna também tem passagem por porte de armas, segundo o secretário de Segurança Guilherme Derrite. Ela cumpriu pena na Penitenciária Feminina da Capital até maio de 2024, quando progrediu para regime aberto.

Na prisão, Suedna não teve registro de mau comportamento e teve remissão de mais de um mês de pena por dias trabalhados. Segundo as determinações do regime aberto, ela era obrigada a comparecer trimestralmente ao setor de fiscalização do TJSP e estava proibida de mudar de endereço. Não há dados sobre se ela estava cumprindo essas determinações.

Polícia encontrou mochilas de entrega e armas

Armas, capacetes, mochilas de entrega e outros acessórios foram encontrados na casa da suspeita. Segundo a polícia, esses materiais dariam indícios de que ela ajudava a financiar os assaltantes.

Quadrilha "financiada" pela suspeita operava na zona sul e em outros pontos de São Paulo. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo não informou qual seria a retribuição financeira que esta mulher receberia por financiar os crimes.

Defesa. O UOL entrou em contato com a advogada que representou Suedna na primeira prisão dela e aguarda um posicionamento sobre a prisão desta terça-feira. O texto será atualizado quando houver resposta.