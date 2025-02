É possível ganhar na loteria sem acertar nenhum número sorteado; saiba como

O desejo de muitos apostadores é acertar as seis dezenas da Mega da Virada ou mesmo marcar todos os números corretos de um sorteio e levar uma bolada para casa. Mas você sabia que é possível ganhar na loteria sem acertar nenhum número? O segredo está na Lotomania, da Caixa Econômica Federal.

Entenda

Na Lotomania, é necessário assinalar 50 números dos 100 disponíveis no volante. Na modalidade, diferentemente de outras da Caixa, só existe a possibilidade de aposta de 50 números. Os jogos podem ser feitos em lotéricas credenciadas pela Caixa ou no site de loterias do banco, até uma hora antes do sorteio, que ocorre normalmente às 20h (horário de Brasília).

Os maiores prêmios do jogo são para os bilhetes que acertam 20 e 19 números, ou erram todas as 20 dezenas sorteadas. O preço único de cada aposta é de R$ 3.

Mas não é tão fácil não acertar nada. Segundo probabilidade divulgada pela Caixa, essa chance é de uma em 11.372.635 —a possibilidade é a mesma para quem acertar os 20 números. Na faixa dos 19 números, a chance é de uma em 352.551, enquanto a possibilidade de acertar 18 números é de uma em 24.235.

De 1º de janeiro até 3 de fevereiro, três pessoas ganharam na Lotomania sem acertar nenhum número. Em 17 de janeiro, o primeiro apostador vencedor do ano levou para casa R$ 152.398,45 após fazer uma aposta simples online. Outros dois apostadores, um em Cabo Frio (RJ) e Curitiba (PR), levaram R$ 47.110,17 cada depois de errarem todas as dezenas no sorteio de 19 de janeiro, apurou a reportagem em consulta aos dados disponibilizados pela Caixa. Os nomes dos vencedores não são divulgados.

Ganhar sem acertar nenhum número da Lotomania não é novidade. Ao UOL, a Caixa explicou que a possibilidade está disponível desde o primeiro concurso do jogo, ocorrido em 2 de outubro de 1999.

Ganhar em duas faixas diferentes

Caixa diz ser possível que apostador da Lotomania ganhe em duas faixas de premiação diferentes. Nesta modalidade, o jogador pode fazer, além do jogo original, uma "aposta espelho" (modalidade disponível apenas na Lotomania), onde o sistema assinala os outros 50 números não escolhidos pelo jogador no bilhete original.

Com os dois bilhetes, você cobre todos os 100 números possíveis no volante. O apostador que acertar 20 dezenas em um bilhete, automaticamente não acertará nenhuma das 20 dezenas do bilhete espelho, ganhando a premiação em duas faixas de premiação diferentes (por acertar todas as dezenas e também por não marcar nenhum acerto).

Outras possibilidades na Lotomania são as "Teimosinhas" e "Surpresinhas" compradas na aposta original. A primeira permite o apostador usar o mesmo jogo durante dois, quatro ou oito sorteios consecutivos. Já na segunda, o sistema escolhe os números de forma aleatória para o concurso.