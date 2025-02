'Líquido de borboleta': por que injeção de mistura matou garoto na Bahia

Um jovem de 14 anos morreu em Planalto (BA) após ficar uma semana hospitalizado. De acordo com as investigações, ele injetou um líquido que misturava restos de borboleta e água em sua perna por conta de um desafio da internet. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O que os médicos dizem

Ainda não se sabe o que causou a morte do menino. Segundo o infectologista Luiz Fernando D. Relvas, do Hospital Santa Marcelina, vários fatores podem ter contribuído para o óbito. "Pode ter sido uma embolia, uma infecção, uma reação alérgica", diz o especialista.

A embolia é causada por uma bolha de ar. "A gente não sabe como ele preparou essa mistura e nem o tamanho dos fragmentos que conseguiu injetar no corpo. Pode ter sobrado ar dentro, o que levaria a um caso de embolia. A morte, nessa situação, pode ser rápida e gerar falta de ar em um curto período", diz Relvas.

Contaminação do local e infecção são outras possibilidades. Não é possível saber se o menino tomou algum cuidado com a higiene do local antes de aplicar a injeção em si. "A infecção pode ser causada tanto por pedaços do corpo do animal, quanto pela água, que poderia estar contaminada", explica o especialista.

Não há como descartar veneno da borboleta. Seria uma possibilidade, mas para isso também seria necessário avaliar o quanto foi injetado no corpo e qual a espécie do inseto.

Um quadro alérgico também poderia levar à morte. "Alguma partícula do inseto poderia ter desencadeado esse processo, assim como acontece com algumas pessoas picadas por abelha, por exemplo", explica Relvas.

Mortes por alergia podem ser rápidas, mas nem sempre. "Um choque anafilático pode acontecer em até 15 minutos, se a pessoa não tiver a assistência correta", diz Relvas. A estrutura do local do atendimento também é crucial nesse caso.