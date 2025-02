Líbano considera permanência de soldados israelenses em seu território como "ocupação"

Os residentes do sul do Líbano começaram a voltar, nesta terça-feira (18), às suas casas, muitas delas devastadas por mais de um ano de conflito entre as forças israelenses e o grupo Hezbollah. A movimentação acontece após a retirada das tropas de Israel que, no entanto, manteve cinco posições ocupadas na fronteira, uma decisão denunciada pela ONU e por Beirute.

O Líbano irá considerar qualquer presença israelense residual em seu território como uma ocupação e tem o direito de utilizar todos os meios necessários para obter uma retirada, disse a porta-voz da Presidência libanesa, Najat Charafeddine. Beirute afirmou que poderia encaminhar o assunto ao Conselho de Segurança da ONU para "forçar Israel a se retirar imediatamente".

Beirute ainda anunciou estar em contato com Washington e Paris para que Israel se retire completamente, disse a presidência em comunicado. O exército libanês diz estar pronto para cumprir o seu papel na zona fronteiriça com Israel.

Quando o exército libanês estiver totalmente mobilizado no sul do Líbano, Israel "deve concluir a sua retirada do Líbano, desde que o Hezbollah continue a respeitar o acordo de cessar-fogo", previu, por sua vez, Jonathan Conricus, antigo porta-voz e analista do exército israelense, à AFP.

O acordo pôs fim a dois meses de guerra aberta entre Israel e o Hezbollah, durante os quais as tropas israelenses tomaram posições no sul do Líbano, na fronteira com o norte de Israel. O documento pedia a Israel que concluísse a sua retirada do sul do Líbano até 26 de janeiro ? prazo posteriormente adiado para 18 de fevereiro.

Em Kfar Kila, município do sul do Líbano, muitos carros estavam estacionados na entrada do vilarejo ao norte de Israel, enquanto os habitantes voltavam a pé. O retorno só foi possível após ter vencido o prazo para a retirada de Israel, conforme definido em um acordo de cessar-fogo com o Hezbollah pró-iraniano, em vigor desde 27 de novembro.

Alguns moradores encontraram suas casas destruídas. "Toda a aldeia foi reduzida a escombros. É uma zona de catástrofe, como Hiroshima e Nagasaki", disse Alaa al-Zein à AFP. Apesar da devastação, Zein diz que os moradores estão determinados a se reinstalar no local: "Todos estão voltando, vamos montar tendas e nos sentar no chão", acrescenta.

Samira Jomaa tinha expectativa de encontrar o corpo do irmão, um combatente do Hezbollah morto há cinco meses. "Não temos notícias dele até agora. Temos a certeza de que morreu como mártir", contou ela.

Enquanto ambulâncias estão prontas para entrar e recolher os corpos, dezenas de carros aguardam num posto de controle do exército libanês para entrar nas cidades de Taybeh e Odaisseh, observou um fotógrafo da AFP. Perto dali, mulheres seguravam fotografias de seus entes queridos mortos quando lutavam pelo Hezbollah ou pela bandeira amarela do movimento islâmico libanês.

Permanência temporária

Na segunda-feira (17), Israel avisou que pretendia "deixar temporariamente um pequeno número de soldados posicionados em pontos estratégicos ao longo da fronteira libanesa", apesar da exigência das autoridades libanesas para uma retirada total.

O ministro de Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmou nesta terça-feira que as tropas israelenses permaneceriam "temporariamente" em cinco pontos "estratégicos" no sul do Líbano, mesmo após o prazo para a retirada das suas tropas do país vizinho. "Uma vez que o Líbano implemente plenamente a sua parte do acordo, não haverá necessidade de manter estes pontos", disse Saar numa conferência de imprensa em Jerusalém.

Para a ONU, qualquer atraso na retirada israelense violaria a Resolução 1701 do Conselho de Segurança que pôs fim à guerra de 2006 entre Israel e o Hezbollah e sustenta o atual acordo de cessar-fogo.

Desde que ele entrou em vigor, no entanto, Israel realizou ataques aéreos no país vizinho, matando mais de 60 pessoas. Cerca de 20 pessoas foram mortas em 26 de janeiro, quando os habitantes tentavam regressar às suas aldeias fronteiriças.

Desde outubro de 2023, mais de 4 mil pessoas foram mortas no Líbano, de acordo com o Ministério da Saúde. Do lado israelense, várias dezenas de soldados e de civis morreram, segundo as autoridades.

(Com AFP)