Juros do Fed devem permanecer restritivos até que haja mais progresso na inflação, diz Daly

(Reuters) - A presidente do Federal Reserve de San Francisco, Mary Daly, disse nesta terça-feira que, embora não haja motivo para desanimar com o progresso instável e às vezes imperceptível em direção à meta de inflação de 2%, o banco central dos Estados Unidos deve manter os custos dos empréstimos no nível em que estão no momento até que o progresso seja mais visível.

"A política monetária precisa permanecer restritiva até... eu ver que estamos realmente continuando a progredir em relação à inflação", disse ela em uma conferência de bancos comunitários organizada pela American Bankers Association.

"A meu ver, queremos ser cuidadosos... antes de fazermos o próximo ajuste" para garantir que haja pressão suficiente para a queda da inflação sem prejudicar o mercado de trabalho.

(Por Ann Saphir)

(Por Victor Borges; edição de XX)