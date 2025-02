Raquel Landim: Milei tem 1ª fissura, mas impeachment não vai prosperar

O escândalo com a divulgação de criptomoeda é a primeira fissura do presidente argentino, Javier Milei, mas, ainda assim, o pedido de impeachment iniciado pela oposição não deve se prosperar, apurou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (18).

O fenômeno Javier Milei tem um ano e dois meses de governo, e essa é a primeira fissura que aparece no governo dele. A oposição terá muita dificuldade de conseguir aproveitar essa fissura. Esse impeachment dificilmente irá prosperar, porque Milei tem a maioria no Congresso. Raquel Landim, colunista do UOL

Na última sexta (14), Milei postou no X (antigo Twitter) uma recomendação de compra da criptomoeda chamada $LIBRA, pouco conhecida, cujo preço logo depois disparou para quase US$ 5 cada. Poucas horas depois, contudo, a criptomoeda despencou para menos de US$ 1.

A câmara de fintech da Argentina reconheceu que o caso poderia ser potencialmente uma "puxada de tapete", em que desenvolvedores de um token de criptografia atraem investimentos legítimos, aumentando o valor do ativo, apenas para depois se desfazerem de sua participação.

Ao Canal UOL, Raquel reconheceu a gravidade do caso. "É um caso grave e terá de ser comprovado com profundidade. Muita gente tomou prejuízo, e ele precisa ter responsabilidade nas redes sociais", disse ela.

Raquel conversou com fontes que trabalham na diplomacia brasileira, que atuam em Buenos Aires e tentam entender a popularidade de Milei.

Eu conversei mais cedo com a nossa diplomacia em Buenos Aires. E é uma questão para nós: ele promoveu um forte corte de gastos e se imagina que, com isso, se levantaria os argentinos, que estão acostumados a protestar. Mas você não vê uma reação forte nas ruas. E essa fonte em Buenos Aires ainda me respondeu: 'essa é a pergunta do milhão, por que ele [Milei] continua com a popularidade em alta?'.

Daí, você tem números bons na economia [e a fonte cita] a crise na oposição, completamente desarticulada, com um peronismo que foi horrível para o país... e há um Milei, que defende a ditadura, mas que consegue —principalmente na economia— fazer sucesso. Essa é a primeira crise do Milei em um ano, mas ele consegue manter a popularidade alta. Raquel Landim, colunista do UOL

Josias: 'Milei macaqueou Trump'

No UOL News, o colunista Josias de Souza afirmou que Milei imitou o que o Trump fez nos EUA.

O Milei macaqueou, uma vez mais, o que ele observa nos Estados Unidos. O Donald Trump tinha lançado uma dessas moedas especulatórias. Depois veio a Melania [Trump, primeira-dama dos EUA, que também lançou uma criptomoeda]. E ele macaqueou isso. Evidentemente, era uma fraude. Josias de Souza, colunista do UOL

Em janeiro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou o lançamento de sua própria criptomoeda, batizada com seu sobrenome, provocando um frenesi de compras que aumentou sua valorização global em bilhões de dólares em questão de horas.

Sakamoto: 'Musk manda no governo Trump... com caneta ou não'

Ainda durante o UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou que, com caneta oficial ou não, é o bilionário Elon Musk quem manda na gestão do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos.

Na prática, ele [Musk] faz, toma as decisões e outra pessoa assina. A capacidade de exercer o poder está diretamente relacionada à proximidade com o poder. E o Trump está gostando disso, está empoderando ele. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Musk foi um dos primeiros nomes anunciados por Trump para integrar o seu governo, iniciado em janeiro. O gesto levantou polêmicas, já que o dono do X (antigo Twitter) tem contratos vigentes com o governo norte-americano, em um potencial conflito de interesses.

