Raquel: Bolsonaro está muito preocupado, e é daí que surgem suas reações

Diferentemente do que tenta demonstrar, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) está, sim, muito preocupado com a denúncia que deve ser apresentada pela PGR (Procuradoria-Geral da República) para abertura de processo judicial contra ele por tentativa de golpe, opinou a colunista Raquel Landim no UOL News, do Canal UOL, nesta terça-feira (18).

Eu acho que ele [Bolsonaro] está muito preocupado, sim, e é disso que vem todas as reações que o Bolsonaro já está fazendo, como a articulação junto aos senadores, o encontro dele com encarregado da OEA [Organização dos Estados Americanos] para a liberdade de expressão e a live no último sábado. Raquel Landim, colunista do UOL

Nesta terça, Bolsonaro almoçou com a bancada do PL no Senado e, durante entrevista à imprensa, afirmou que não está preocupado com a possibilidade de processo judicial. Ele também criticou o trabalho das autoridades que investigam sua suposta participação na tentativa de golpe de Estado. O encontro com aliados políticos ocorreu mais cedo, em meio à expectativa da apresentação da denúncia da PGR contra o ex-mandatário.

O Bolsonaro voltou a partir para o enfrentamento político, com críticas ao STF. E repare que isso está muito coordenado com o ato que eles estão preparando para o dia 16 de março. Como o presidente Lula está muito fragilizado, existe uma percepção dentro da oposição de que, se a denúncia não for muito crível, muito forte, ela poderia criar uma sensação de injustiça e isso favorecer o ato. Tudo vai depender dos argumentos construídos por Paulo Gonet. Raquel Landim, colunista do UOL

Andreza: 'Aprovação de PL da Anistia seria troco no STF'

A aprovação de uma eventual anistia a acusados e condenados do 8 de Janeiro seria uma espécie de troco dado pelos parlamentares a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), avaliou a colunista Andreza Matais no UOL News.

Esse projeto da anistia é muito provável que ele passe, ainda mais num ambiente político em que o Congresso Federal está bastante incomodado com o Supremo Tribunal, que congelou as emendas. Os deputados estão sendo muito pressionados pelos prefeitos. Andreza Matais, colunista do UOL

A PL da Anistia é de autoria do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB) e foi protocolada em novembro de 2023, nove meses depois que centenas de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) invadiram e depredaram o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF em protesto contra a vitória de Lula nas eleições. O STF condenou até o momento 265 pessoas pelos atos golpistas. Uma eventual aprovação desse projeto, portanto, poderia beneficiar o ex-presidente.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

Sakamoto: 'Musk manda no governo Trump... com caneta ou não'

Ainda durante o UOL News, o colunista Leonardo Sakamoto avaliou que, com caneta oficial ou não, é o bilionário Elon Musk quem manda na gestão de pessoal do presidente Donald Trump, nos Estados Unidos.

Na prática, ele [Musk] faz, toma as decisões e outra pessoa assina. A capacidade de exercer o poder está diretamente relacionada à proximidade com o poder. E o Trump está gostando disso, está empoderando Musk. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Musk foi um dos primeiros nomes anunciados por Trump para integrar o seu governo, iniciado em janeiro. O gesto levantou polêmicas, já que o dono do X (antigo Twitter) tem contratos vigentes com o governo norte-americano, em um potencial conflito de interesses.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

Raquel: 'Milei tem primeira fissura em seu governo'

No UOL News, a colunista Raquel Landim afirmou que o escândalo com a divulgação de criptomoeda é a primeira fissura do presidente argentino, Javier Milei, mas, ainda assim, o pedido de impeachment iniciado pela oposição não deve se prosperar.

O fenômeno Javier Milei tem um ano e dois meses de governo, e essa é a primeira fissura que aparece no governo dele. A oposição terá muita dificuldade de conseguir aproveitar essa fissura. Esse impeachment dificilmente irá prosperar, porque Milei tem a maioria no Congresso. Raquel Landim, colunista do UOL

Na última sexta (14), Milei postou no X (antigo Twitter) uma recomendação de compra da criptomoeda chamada $LIBRA, pouco conhecida, cujo preço logo depois disparou para quase US$ 5 cada. Poucas horas depois, contudo, a criptomoeda despencou para menos de US$ 1.

A câmara de fintech da Argentina reconheceu que o caso poderia ser potencialmente uma "puxada de tapete", em que desenvolvedores de um token de criptografia atraem investimentos legítimos, aumentando o valor do ativo, apenas para depois se desfazerem de sua participação.

Assista ao trecho no vídeo abaixo:

