Israel mantém tropas em cinco posições do sul do Líbano e alerta contra violação da trégue pelo Hezbollah

O ministro israelense da Defesa, Israel Katz, confirmou oficialmente nesta terça-feira (18) que as tropas do país permanecerão em "cinco postos de controle" no sul do Líbano e prometeu agir "de forma coercitiva" contra qualquer violação do cessar-fogo pelo movimento libanês Hezbollah.

O Exército de Israel "permanecerá em uma zona-tampão no Líbano, com cinco postos de controle, e continuará agindo de forma coercitiva e sem concessões contra qualquer violação" da trégua pelo Hezbollah, afirmou Katz em um comunicado. Segundo o acordo de cessar-fogo, Israel deveria retirar a totalidade de suas tropas do Líbano nesta terça-feira, após o adiamento da data inicialmente programada.

Com o fim do novo prazo fixado para a retirada das forças israelenses após o acordo de trégua de 27 de novembro entre Israel e o Hezbollah, o Exército libanês anunciou que mobilizou suas tropas em várias localidades fronteiriças do sul do país.

As unidades libanesas tomaram posições em uma dezena de localidades, "em coordenação com o comitê do quinteto responsável por supervisionar o acordo de cessar-fogo (...) e com a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL), após a retirada das forças israelenses", afirma um comunicado.

O acordo de cessar-fogo foi alcançado após dois meses de guerra aberta entre Israel e o grupo pró-Irã Hezbollah, período em que as tropas israelenses estabeleceram posições na área do Líbano que faz fronteira com o norte de Israel.

Os redutos do Hezbollah no sul e leste do Líbano e ao sul da capital, Beirute, sofreram grandes danos durante os dois meses de conflito que se somaram a um ano de hostilidades transfronteiriças iniciadas após o conflito na Faixa de Gaza.

Segundo o acordo, Israel deveria ter completado sua retirada da região em 26 de janeiro. A área deve ter a presença apenas do Exército libanês e dos capacetes azuis da ONU. O prazo foi prorrogado para 18 de fevereiro.

O Hezbollah se comprometeu a desmantelar suas infraestruturas e a transferir suas unidades para o norte do rio Litani, a quase 30 km da fronteira israelense.

Mas horas antes do fim do prazo, o Exército israelense anunciou que permaneceria temporariamente em "cinco pontos estratégicos" ao longo da fronteira para "continuar defendendo" seus habitantes e evitar uma ameaça imediata.

