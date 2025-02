Israel iniciará negociações sobre próxima fase do cessar-fogo em Gaza nesta semana, diz ministro

JERUSALÉM/CAIRO (Reuters) - Israel e Hamas iniciarão negociações indiretas sobre uma segunda etapa do acordo de cessar-fogo em Gaza, disseram autoridades nesta terça-feira, enquanto o grupo militante palestino afirmou que entregará mais reféns, incluindo os corpos de duas crianças, nesta semana.

Khalil al-Hayya, líder do Hamas em Gaza, disse que os corpos de quatro reféns, incluindo os da família Bibas, serão devolvidos na quinta-feira. Seis reféns vivos serão libertados no sábado.

O gabinete do primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, confirmou que foi fechado um acordo no Cairo para garantir a libertação de seis reféns vivos no sábado, quatro reféns mortos na quinta-feira e mais quatro na próxima semana, mas não chegou a nomear nenhum deles.

Uma autoridade israelense disse que os reféns mortos passarão por identificação em Israel antes de serem nomeados.

As negociações para a segunda fase do acordo deveriam ter começado em 4 de fevereiro, mas o Catar, que, juntamente com o Egito e os Estados Unidos, está mediando entre os lados, afirmou que as negociações ainda não começaram oficialmente.

"Isso acontecerá nesta semana", disse o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, em uma coletiva de imprensa em Jerusalém.

Nas últimas semanas, Israel deu sinais contraditórios sobre seu envolvimento nas negociações da próxima etapa do cessar-fogo, de três fases, que entrou em vigor em 19 de janeiro com o objetivo declarado de encerrar permanentemente a guerra em Gaza.

A família Bibas, incluindo Kfir Bibas, que tinha menos de um ano de idade quando foi sequestrado, e seu irmão Ariel, com 4 anos na época, estão entre os reféns israelenses de maior destaque capturados no ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023.

O pai deles, Yarden Bibas, foi libertado este mês, mas a mãe, Shiri, não. O Hamas disse no final de 2023 que Shiri e as crianças foram mortas por bombardeios israelenses.

Israel não confirmou as mortes e disse apenas que tem grande preocupação com suas vidas. Após o anúncio do Hamas, fez um apelo para que a privacidade das famílias reféns seja respeitada.

A fase inicial do acordo de cessar-fogo, que inclui uma trégua de 42 dias e o retorno de 33 reféns israelenses em troca de centenas de prisioneiros e detentos palestinos, permanecia em andamento, apesar de uma série de contratempos e acusações de violações que ameaçaram inviabilizá-lo.

Mas espera-se que as negociações sobre a segunda etapa, que visa garantir a libertação dos 64 reféns restantes, sejam difíceis, pois incluem questões como a administração da Gaza pós-guerra, em que há grandes diferenças entre os lados.

"Não aceitaremos a presença contínua do Hamas ou de qualquer outra organização terrorista em Gaza", disse Saar.

Mas ele acrescentou que, se as negociações forem construtivas, Israel permanecerá engajado e poderá prolongar o cessar-fogo.

"Se percebermos que há um diálogo construtivo com um possível horizonte de chegar a um acordo, faremos com que esse prazo seja mais longo", afirmou Saar.

Até o momento, 19 reféns israelenses foram devolvidos em troca da libertação de centenas de prisioneiros e detentos palestinos. Se os seis reféns vivos e os quatro corpos forem devolvidos esta semana, conforme anunciado, restarão mais quatro. Com base em informações do Hamas, acredita-se que todos os quatro estejam mortos.

Os reféns foram levados no ataque transfronteiriço liderado pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, que matou cerca de 1.200 pessoas no sul de Israel, de acordo com os registros israelenses.

O ataque retaliatório de Israel a Gaza matou mais de 48.000 palestinos, segundo autoridades de saúde palestinas, destruiu grande parte do enclave e deslocou centenas de milhares de pessoas.