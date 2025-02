Israel iniciará negociações sobre 2ª fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, diz ministro

JERUSALÉM (Reuters) - Israel iniciará as negociações sobre a segunda fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, incluindo a troca dos reféns israelenses restantes por detentos palestinos, disse o ministro das Relações Exteriores, Gideon Saar, nesta terça-feira, acrescentando que Israel exigiu a desmilitarização completa do enclave.

As negociações para a segunda fase do acordo deveriam estar em andamento antes do término da primeira fase em 2 de março, mas o Catar disse que as conversações ainda não começaram oficialmente.

Um "modelo Hezbollah" em Gaza não seria aceitável para Israel "e, portanto, precisamos de uma desmilitarização total de Gaza e nenhuma presença da Autoridade Palestina", disse Saar em uma coletiva de imprensa.

Ele acrescentou que Israel está ciente de um plano alternativo dos Estados árabes para Gaza, feito para combater a proposta do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de reconstruir a faixa sob o controle dos EUA, que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse ser digna de exploração.

Israel não apoiaria um plano que transferisse o controle civil de Gaza do Hamas para a Autoridade Palestina, acrescentou Saar.

(Reportagem de James Mackenzie)