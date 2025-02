Ipardes: PR exportou em janeiro US$ 1,45 bi; carne de frango foi destaque

São Paulo, 18 - O Paraná exportou em janeiro US$ 1,45 bilhão em produtos para 167 países, segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes), a partir de dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). "O valor corresponde a 5,8% do total de vendas do Brasil ao Exterior, que alcançaram US$ 25,18 bilhões no mesmo período", destacou o governo estadual em nota. Carne de frango in natura foi o principal item exportado, com vendas de US$ 333,73 milhões - 23% de toda a pauta de exportações do Estado - 30,2% acima dos US$ 256,40 milhões de janeiro de 2024. Na sequência aparecem soja em grão (US$ 103,99 milhões e 7,2% de participação), farelo de soja (US$ 97,09 milhões e 6,7%), açúcar bruto (US$ 87,57 milhões e 6%) e cereais (US$ 82,47 milhões e 5,7%).Conforme o Ipardes, as estimativas apontam para crescimento das exportações paranaenses ao longo de 2025. "Os prognósticos de safra apontam para uma produção estadual de soja próxima do recorde, o que deverá favorecer as exportações paranaenses nos próximos meses, uma vez que a oleaginosa é um importante item da pauta das vendas externas", disse na nota o diretor-presidente do Ipardes, Jorge Callado.A China é o principal destino dos produtos paranaenses, com 11,1% de participação e aquisições de US$ 160,32 milhões em janeiro. A Argentina aparece em 2º lugar, com US$ 97,52 milhões e 6,7% de participação, seguida de Estados Unidos (US$ 94,37 milhões e 6,5%), Irã (US$ 58,66 milhões e 4%) e Emirados Árabes Unidos (US$ 55,91 milhões e 3,9%).Na importação, o destaque foram adubos e fertilizantes (US$ 171,79 milhões), produtos químicos orgânicos (US$ 144,93 milhões), autopeças (US$ 121,23 milhões), produtos químicos diversos (US$ 85,05 milhões) e máquinas e instrumentos mecânicos diversos (US$ 79,84 milhões). O Estado importou US$ 1,69 bilhão em janeiro de 2025.