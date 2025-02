Iguatemi tem lucro ajustado 21,9% maior no 4º tri; prevê investimentos até R$400 mi em 2025

Por Patricia Vilas Boas

SÃO PAULO (Reuters) - A Iguatemi registrou lucro líquido ajustado de R$164,1 milhões no quarto trimestre do ano passado, 21,9% acima do registrado no mesmo período de 2023, conforme resultado divulgado pela companhia nesta terça-feira.

A operadora de shopping centers apurou lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) ajustado de R$315,3 milhões, 19,4% acima de um ano antes, com margem Ebitda ajustada de 84,0%, alta de 4,2 pontos percentuais na mesma comparação.

Analistas esperavam Ebitda de R$284,7 milhões para a companhia no período, segundo média das estimativas compiladas pela LSEG.

A receita líquida ajustada da companhia atingiu R$375,2 milhões no trimestre encerrado em dezembro, avanço de 13,5% em relação a um ano antes, com a receita de aluguel subindo 8,3% ano a ano e representando 74,9% da receita bruta de shoppings.

O fluxo de caixa proveniente das operações (FFO) ajustado da Iguatemi atingiu R$219,3 milhões no quarto trimestre, crescimento de 23,3% ano a ano. A alavancagem medida pela dívida líquida/Ebitda ajustado caiu a 1,84 vez, de 1,91 vez um ano antes.

"A companhia iniciou 2025 confiante e com boa expectativa para mais um ano de crescimento", afirmou a Iguatemi em comunicado à imprensa, notando que as vendas totais do portfólio em janeiro tiveram crescimento estimado de 18,1% ante janeiro de 2024.

No início deste mês, a Iguatemi teve aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) a aquisição de participações nos shoppings Pátio Higienópolis e Pátio Paulista, em São Paulo, detidas pela Brookfield.

GUIDANCE PARA 2025

A Iguatemi também divulgou, em paralelo, suas projeções para 2025, esperando um crescimento da receita líquida de shoppings entre 7% e 11% e investimentos de R$330 milhões a R$400 milhões.

A companhia também projetou uma margem Ebitda de shoppings entre 82% e 85% em 2025, e uma margem Ebitda total entre 75% e 79% no mesmo período, conforme fato relevante ao mercado.

Em relação a 2024, "atingimos o topo do guidance na linha de receita líquida na unidade de shoppings, com crescimento de 7,2%, mesmo em um ano com cinco meses de IGP-M negativo e os impactos que sofremos em maio com as enchentes no Rio Grande do Sul", afirmou o diretor financeiro da Iguatemi, Guido Oliveira, no comunicado à imprensa.

A margem Ebitda em 2024 alcançou 84,5% na unidade de shoppings e 77,4% no consolidado, ambos indicadores dentro do projetado, enquanto os investimentos totalizaram R$235,3 milhões, ultrapassando o limite estabelecido de R$230 milhões, devido à antecipação de reformas na praça de alimentação do Iguatemi São Paulo, segundo o executivo.

Separadamente, a empresa anunciou que seu conselho aprovou a distribuição de R$50 milhões em dividendos, sendo cerca de R$0,024 por ação ordinária, R$0,072 por preferencial e R$0,168 por unit, a serem pagos aos acionistas no dia 6 de março.