Ibovespa avança com ajuda de Vale e BB Seguridade em destaque; GPA cai mais de 6%

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava ligeiramente nos primeiros negócios desta terça-feira, com Vale respondendo pelo principal suporte, em meio à alta do preço do minério de ferro na China, enquanto a BB Seguridade era destaque positivo com alta de cerca de 4% após resultado trimestral, previsões e dividendos.

Na contramão, GPA desabava mais de 6% antes da divulgação do balanço trimestral após o fechamento do mercado nesta terça-feira, tendo de pano de fundo relatório do JPMorgan cortando a recomendação das ações para "underweight".

Às 10h10, o Ibovespa tinha variação positiva de 0,11%, a 128.699,8 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 16 de abril, mostrava acréscimo de 0,08%.

(Por Paula Arend Laier)