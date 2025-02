Romance e comédia: por que vale a pena ler o lançamento 'Missão Cupido'

Difícil existir um fã de romance que não goste das histórias de Jane Austen. A autora britânica marcou a literatura com suas tramas de amor e superação. Não à toa, seus livros do fim do século de XIX servem de inspiração até hoje.

E foi em "Emma", a jovem que adorava unir casais, que Anne Camlin se inspirou para escrever "Missão Cupido", um quadrinho adolescente cheio de diversão, descobertas e puxadas de orelhas aos comentários sem noção.

Ah, vale dizer: um dos personagens fala português e tem família no Brasil.

Sobre o que é a história

Evan é o presidente do grupo LGBTQIAP+ em sua escola e tem certeza que consegue criar casais perfeitos - na visão dele, claro. Popular, ele é influencer de maquiagem nas redes e um exemplo de confiança para os amigos que o cercam.

Quando uma nova aluna, a Natalia, chega ao colégio, ele vê ali uma oportunidade perfeita para juntar outro casal. O problema é que ele erra feio nesse match e não consegue aceitar que seus instintos estavam errados.

Entre tentativas e erros de colocar o amor no caminho dos amigos, ele acaba perdendo foco de algo que é muito importante: si mesmo e os sentimentos que tem por um amigo de longa data.

O que eu achei da história

Na minha opinião, o livro mistura "Emma" com "Heartstopper"—o que para o meu gosto é um mix perfeito. Tem romance, tem comédia, tem dúvidas, tem descoberta. Tudo em um pacote que deixa o coração quentinho, sabe?

Para quem curte romances mais divertidos, vale a leitura.

