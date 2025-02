Honduras entra em acordo com governo Trump para continuar extradições

A presidente de Honduras, Xiomara Castro, anunciou que havia entrado em acordo com a administração de Donald Trump em manter o tratado de extradição para narcotraficantes, dez dias antes de sua expiração, depois que Honduras o cancelou em resposta a supostos planos de um "golpe de Estado" orquestrado por Washington.

"Anuncio que cheguei a um acordo com a nova administração dos Estados Unidos para que o Tratado de Extradição continue com as salvaguardas necessárias para o Estado de Honduras, garantindo sua aplicação objetiva", anunciou Castro nesta terça-feira (18) no X.

