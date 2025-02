Homem judeu atira em israelenses em Miami por pensar que eram palestinos

Um homem judeu disparou contra dois turistas israelenses em Miami, nos Estados Unidos, após suspeitar que os alvos eram palestinos.

O que aconteceu

Homem disparou 17 vezes contra turistas. Mordechai Brafman, um encanador de 27 anos, atacou os turistas mesmo sem os conhecer e sem ser provocado. À polícia, disse que "viu e matou dois palestinos". Ele foi preso pouco depois do ataque, e teve uma arma semiautomática apreendida pela polícia.

Preso desceu de carro para atirar. Segundo um relatório policial obtido pelo Washington Post, Brafman viu os dois turistas israelenses passando na pista oposta onde ele dirigia, deu a volta, ultrapassou o carro deles na contramão, desceu e começou a atirar.

Turistas israelenses foram baleados, mas chegaram a hospital. Um deles levou um tiro de raspão no braço, enquanto o outro foi baleado no ombro. Ambos já foram liberados.

Advogado diz que Brafman estava em "crise de saúde mental". Dustin Tischler afirmou ao Washington Post que ele está "cooperando totalmente com as autoridades policiais e reconhecemos a seriedade das alegações", mas defendeu que seu cliente está passando por "uma grave crise de saúde mental que o fez temer por sua vida". Ele foi ordenado a ficar longe dos israelenses e vai ficar preso até seu julgamento, ainda sem data marcada.

Grupo islâmico pede que homem seja julgado também por viés do crime. O Conselho sobre Relações Americano-Islâmicas pediu que Brafman seja acusado federalmente por crimes de ódio. "São as ações supostamente motivadas por preconceito do suposto atirador, e não a etnia real das vítimas, que devem ser o fator determinante para as acusações neste caso perturbador", publicaram.