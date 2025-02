Hamas vai entregar 4 corpos de reféns na 5ª-feira e 6 vivos no sábado, diz líder de Gaza

DUBAI (Reuters) - O Hamas entregará os corpos de quatro reféns na quinta-feira, enquanto os seis reféns restantes ainda vivos serão libertados no sábado, incluindo Hisham al-Sayed e Avera Mengisto, que foram mantidos em Gaza antes do início da guerra, disse o líder do Hamas em Gaza nesta terça-feira.

Os corpos incluirão membros da família Bibas, afirmou Khalil al-Hayya em um discurso televisionado.

Os militantes do Hamas capturaram Yarden e Shiri Bibas e seus dois filhos: Ariel, que tinha quatro anos quando foi sequestrado, e o bebê Kfir, que tinha 9 meses. Yarden foi libertado em 1º de fevereiro.

(Reportagem de Nayera Abdallah e Clauda Tanios)