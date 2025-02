Hamas anuncia que vai entregar corpos de quatro reféns mortos, incluindo duas crianças

Hamas e Israel anunciaram, nesta terça-feira (18), um acordo para a libertação, no sábado (22), de seis reféns israelenses mantidos em Gaza e a devolução, na quinta-feira (20), dos corpos de quatro sequestrados, entre eles os de duas crianças reféns, segundo o movimento islâmico.

Esta é a primeira vez desde que o cessar-fogo entre Israel e o Hamas começou em 19 de janeiro que corpos de reféns serão devolvidos. O governo israelense confirmou que quatro corpos seriam entregues na quinta-feira, sem dar mais detalhes, explica o enviado especial da RFI para Jerusalém, Pierre Olivier.

Anteriormente, o movimento palestino relatou que Shiri Bibas e seus filhos Kfir e Ariel, de cinco e dois anos, respectivamente, estavam entre os quatro mortos. A família Bibas se tornou um símbolo da tragédia dos reféns israelenses capturados em 7 de outubro de 2023. O pai dos dois meninos, Yarden Bibas, de 35 anos, foi libertado em 1º de fevereiro.

Kfir, que na época tinha oito meses e meio, foi o mais jovem dos 251 reféns. O Hamas havia afirmado anteriormente que Shiri e as crianças tinham morrido em um bombardeio israelense em novembro de 2023, mas Israel não confirmou a informação.

Os corpos serão entregues em troca da libertação, no sábado, de prisioneiros palestinos, conforme prevê o acordo de cessar-fogo, segundo o Hamas.

Fim da primeira fase

O frágil cessar-fogo em Gaza entrou em vigor em 19 de janeiro, após mais de 15 meses de combates desencadeados pelo ataque do Hamas a Israel, durante o qual 251 pessoas foram sequestradas. As negociações em atraso sobre a continuidade da trégua começarão "esta semana", declarou o ministro israelense de Relações Exteriores, Gideon Saar, acrescentando que seu país exige "a desmilitarização total de Gaza" após a guerra.

Além de devolver os quatro corpos na quinta-feira, o chefe negociador do movimento islâmico, Jalil al Haya, anunciou que os últimos reféns "com vida" serão libertados no sábado, conforme prevê a primeira fase do acordo de trégua.

O fórum das famílias de reféns divulgou os nomes dos seis israelenses que serão soltos: Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham al Sayed e Avera Mengistu.

No total, 33 reféns devem ser libertados na primeira fase da trégua em troca de 1.900 prisioneiros palestinos. Desde o início do cessar-fogo, 19 reféns israelenses e 1.134 palestinos foram libertados. Setenta pessoas continuam retidas em Gaza após mais de 500 dias de cativeiro, das quais ao menos 35 morreram, segundo o Exército israelense.

A segunda fase da trégua, que deve começar em 2 de março, prevê a libertação de todos os reféns e o fim definitivo da guerra, antes de uma última etapa dedicada à reconstrução do devastado território palestino.

(Com informações da AFP)