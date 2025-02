Haddad se reúne com ministros dos Emirados Árabes e retorna ao Brasil nesta terça-feira

Em seu último dia de viagem ao Oriente Médio, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reuniu com o ministro das Finanças dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al Hussaini, às 10h em Abu Dhabi (3h da madrugada no Brasil).

Às 12h no horário local (5h de Brasília), Haddad visitou a Autoridade de Investimentos de Abu Dhabi (Adia), seguido por encontro com o ministro de Investimentos dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Al Suwaidi.

A previsão de embarque do ministro para retorno ao Brasil é 16h no horário dos Emirados Árabes (9h no horário brasileiro).