Fragmentação comercial pesará sobre a economia global, diz Bailey, do BoE

Uma perda de coesão no comércio global pesará sobre o crescimento econômico mundial, enquanto as implicações para a inflação são menos fáceis de prever, alertou o presidente do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), Andrew Bailey. "A fragmentação é ruim para o crescimento global", disse em evento do think-tank Bruegel, nesta terça-feira, em Bruxelas.

No início deste mês, o BoE cortou sua previsão para o crescimento do Reino Unido este ano para apenas 0,7%. Como justificativa, o BC britânico apontou tarifas potenciais sobre produtos britânicos exportados para os EUA, bem como o aumento mais geral na incerteza provocada pela política comercial mais agressiva do presidente americano, Donald Trump.

Embora as consequências para a expansão econômica do Reino Unido e global sejam negativas, os possíveis efeitos das tarifas sobre a inflação de preços são menos claros, disse Bailey. "A situação da inflação em um país que enfrenta tarifas é ambígua", disse ele. "Você não pode prever isso facilmente com antecedência." Fonte: Dow Jones Newswires.