Fórum de familiares publica nomes de reféns israelenses que serão libertados no sábado

O fórum das famílias de reféns publicou nesta terça-feira (18) os nomes de seis israelenses que serão libertados no sábado na Faixa de Gaza, no âmbito do acordo de trégua entre Israel e Hamas.

"O fórum das famílias de reféns aplaude com profunda alegria o retorno de Eliya Cohen, Tal Shoham, Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Hisham al Sayed e Avera Mengistu no sábado", declarou o coletivo em um comunicado, depois que Israel confirmou o anúncio do Hamas sobre a libertação de seis reféns nesse dia.

