Fisco, Previdência, Educação: Musk continua com plano de desmantelamento de instituições federais dos EUA

Depois de ter desmantelado em grande parte a USAID, a agência americana para o desenvolvimento internacional, a Comissão de Eficiência Governamental (DOGE) chefiada por Elon Musk agora quer atacar o Internal Revenue Service (IRS), a autoridade fiscal dos Estados Unidos. O milionário busca ter acesso a um sistema ultrassensível do IRS que contém dados financeiros detalhados sobre contribuintes e empresas. A Previdência Social e o Departamento de Educação também estão em sua mira.

Pierre Fesnien da RFI

Donald Trump havia declarado publicamente que encarregou Elon Musk e sua equipe de investigar o orçamento do Pentágono para rastrear possíveis cortes orçamentários, mas parece que as prioridades agora mudaram.

De acordo com várias reportagens da mídia americana, a DOGE está se preparando para atacar o Fisco americano, e suas equipes estão atualmente buscando acesso a um sistema ultrassensível do IRS que contém dados financeiros detalhados sobre contribuintes e empresas.

Em particular, o jornal Washington Post afirma ter tido acesso a uma minuta de acordo que permite que um funcionário do DOGE trabalhe para o IRS por 120 dias, com possível acesso a vários sistemas e bancos de dados, em particular o IDRS, um setor seguro e restrito. Ele permite "acesso visual instantâneo a determinados arquivos de contribuintes", de acordo com um documento do IRS citado pela mídia Axios.

O funcionário em questão poderia muito bem ser Gavin Kliger, um jovem engenheiro de software, considerado um "DOGE Boy", que recentemente se apresentou como "assessor especial do diretor" do Escritório de Gestão de Pessoal dos EUA. Foi ele quem enviou pessoalmente um e-mail às centenas de funcionários da agência anunciando o fechamento da sede da USAID em 3 de fevereiro.

De acordo com fontes citadas pelo New York Times, ele será designado para o IRS como consultor sênior do comissário interino, mas a autoridade fiscal ainda está em processo de definição dos termos e condições exatos de seu trabalho, embora se espere que ele tenha amplo acesso aos sistemas do órgão.

Grandes cortes de pessoal

Os sistemas do IRS contêm os dados financeiros privados de milhões de americanos, incluindo suas declarações de imposto de renda, números do Seguro Social, endereços, detalhes bancários e informações de emprego.

Solicitado pela NBC a comentar, o porta-voz da Casa Branca, Harrison Fields, disse que "o acesso direto ao sistema é necessário para identificar e corrigir" os problemas, acrescentando que "o DOGE continuará a esclarecer as fraudes que descobrir, porque o povo americano merece saber em que o governo gastou seu suado dinheiro de impostos". No entanto, a iniciativa pode esbarrar em uma futura decisão judicial. Recentemente, um juiz federal dos EUA decidiu impedir, pelo menos temporariamente, que as equipes de Musk acessassem os dados pessoais de milhões de americanos mantidos pelo Departamento do Tesouro dos EUA. Não é impossível que a mesma situação ocorra no caso do acesso a bancos de dados ultrassensíveis do departamento fiscal.

De acordo com a imprensa americana, o objetivo das equipes de Musk é reduzir enormemente o tamanho do IRS. O Washington Post informou em 14 de fevereiro, citando seis fontes próximas ao assunto, que o governo Trump poderia rescindir os contratos de quase 9 mil funcionários que ainda estão em período probatório, trabalhando especificamente na cobrança de impostos.

O jornal ressalta que os republicanos há muito tempo criticam o IRS por ter muitos empregados, afirmando que passaram de cerca de 90 mil para quase 100 mil em 2023. De acordo com uma contagem do New York Times, mais de 9.300 funcionários federais já sofreram o impacto dos cortes orçamentários iniciados pelo Comitê de Eficiência Governamental.

Previdência Social também está na mira

O IRS não é a única instituição visada pelo DOGE, que também atacou recentemente o sistema da Previdência Social. Uma das chefes dessa administração federal, Michelle King, optou por renunciar neste fim de semana para evitar ter que autorizar as equipes de Elon Musk a acessar os dados de computador de vários milhões de americanos. Ela foi substituída por Leland Dudek, que está claramente mais inclinado a trabalhar com o DOGE, enquanto a nomeação de Franck Bisignano por Donald Trump para chefiar a pasta ainda não é confirmada pelo Senado.

Todos os anos, a agência da Previdência Social dos EUA paga quase US$ 1,5 trilhão para milhões de beneficiários nos Estados Unidos, o que representa um quinto do orçamento federal total. Uma soma colossal que Elon Musk naturalmente gostaria de reduzir para atingir sua meta declarada de economizar US$ 1 trilhão para o governo federal.

Em sua coletiva de imprensa improvisada em 11 de fevereiro, o chefe da SpaceX afirmou que um exame superficial da Administração da Previdência Social já havia revelado que pessoas listadas em seus sistemas como tendo 150 anos de idade estavam recebendo benefícios, sugerindo que mais de um milhão de pessoas listadas no banco de dados da previdência tinham entre 150 e 159 anos. Essa informação foi firmemente negada pelo ex-comissário do Seguro Social no governo Trump, Martin O'Malley.

Provável abolição do Departamento de Educação

Em meio a inúmeras contestações judiciais às ações do DOGE, Musk e suas equipes acabaram de obter uma vitória legal. O juiz do Tribunal Federal de Washington, Randolph D. Moss, recusou-se a impedir que a Comissão para a Eficiência Governamental acessasse os dados dos alunos do Ministério da Educação.

A associação de estudantes da Universidade da Califórnia queria proibir o DOGE de acessar os dados dos estudantes, incluindo números da Segurança Social, empréstimos e informações fiscais. Em sua ordem na segunda-feira, o juiz disse que o possível dano aos alunos era "completamente hipotético" e que os estudantes não forneceram "nenhuma evidência além de pura especulação" de que o DOGE poderia "usar indevidamente ou disseminar esses dados".

A abolição do Departamento de Educação é uma promessa de campanha que Donald Trump tem repetido constantemente, pois ele quer que os próprios estados assumam essa prerrogativa. Entretanto, o bilionário republicano não pode abolir esse departamento sem a concordância do Congresso, o que será muito difícil de obter. No entanto, o novo presidente poderia tomar medidas para desmantelá-lo por dentro. Trump acusa o Departamento de Educação de receber muito financiamento e as escolas de serem muito progressistas.