EUA esperam que negociações sobre Ucrânia incluam território e segurança

RIAD (Reuters) - Autoridades graduadas dos Estados Unidos disseram nesta terça-feira, após negociações com uma delegação da Rússia, que esperam que as conversas envolvendo a guerra na Ucrânia incluam território e garantias de segurança.

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Mike Waltz, ao lado do secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e do enviado especial Steve Witkoff, disse que as delegações não estabeleceram uma data para um encontro de cúpula entre os presidentes dos EUA, Donald Trump, e da Rússia, Vladimir Putin.

(Reportagem de Humeyra Pamuk, Steve Holland e Doina Chiacu)