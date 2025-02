EUA e Rússia nomearão equipes de 'alto nível' para negociar fim do conflito na Ucrânia, segundo Washington

Os chefes da diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, e Rússia, Serguei Lavrov, decidiram, após uma reunião em Riade nesta terça-feira (18), nomear equipes "de alto nível" para negociar o fim do conflito na Ucrânia, anunciou o Departamento de Estado americano.

Rubio e Lavrov concordaram em "nomear suas respectivas equipes de alto nível para começar a trabalhar em uma via para colocar fim ao conflito na Ucrânia o mais rápido possível de uma forma duradora, sustentável e aceitável para todas as partes", disse a porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

lb/dv/ami/es-hgs/mb/yr

© Agence France-Presse