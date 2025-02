Estados Unidos celebra libertação de americano detido na Rússia

A embaixada dos Estados Unidos em Moscou celebrou a libertação no dia anterior de um americano preso na Rússia e afirmou esperar que o mesmo seja feito com outros dois cidadãos detidos no país, em declarações à AFP nesta terça-feira (18).

A libertação de Kalob Wayne Byers, um americano de 28 anos preso em um aeroporto de Moscou por transportar gummies (um tipo de doce gelatinoso) feitos com cannabis, ocorreu pouco antes das conversações russo-americanas na Arábia Saudita em busca de relançar as relações bilaterais.

"Os russos entregaram Kalob Byers (...), o que é um gesto apreciado", saudou a embaixada dos EUA em uma mensagem à AFP. "Esperamos que planejem fazer o mesmo com Stephen Hubbard e Ksenia Khavana (Karelina)", também detidos e condenados a longas penas, acrescentou.

"Reiteramos nossos avisos sobre o risco da prisão de cidadãos americanos na Rússia", ressaltou a embaixada dos Estados Unidos.

Vários americanos continuam encarcerados em prisões russas. O governo dos EUA denuncia que se trata de uma "tomada de reféns" para obter a libertação de russos, incluindo supostos espiões presos no Ocidente.

Na semana passada, os dois países trocaram o professor americano Marc Fogel por um especialista russo em informática, Alexander Vinnik.

Em 1º de agosto de 2024, houve uma grande troca de prisioneiros entre essas potências, com a libertação de jornalistas como o repórter do Wall Street Journal Evan Gershkovich e opositores detidos na Rússia, em troca de supostos espiões russos presos no Ocidente.

© Agence France-Presse