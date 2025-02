Entorno de Bolsonaro se mobiliza para defendê-lo no Brasil e nos EUA contra denúncia da PGR

Por Luciana Magalhaes

SÃO PAULO (Reuters) - O entorno de Jair Bolsonaro já se organiza para rebater os argumentos da denúncia que deve ser apresentada nos próximos dias pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente por suspeita de tentativa de golpe de Estado, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, está trabalhando na denúncia, que deve ser entregue ao Supremo Tribunal Federal (STF) possivelmente antes do Carnaval, segundo uma terceira fonte, esta com conhecimento dos trâmites dentro da PGR.

As pessoas próximas ao presidente, que falaram com a Reuters sob a condição de anonimato, não acreditam que o STF irá absolver o ex-presidente, e, portanto, defendem que a batalha para defendê-lo terá que ser travada junto à opinião pública, ao governo dos Estados Unidos sob a Presidência de Donald Trump e a organizações internacionais.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que tem uma boa interlocução com o governo Trump, deverá se encarregar dos contatos internacionais, segundo as duas fontes.

Já o filho mais velho de Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), se dedicará à articulação política dentro do Brasil, disse uma das pessoas.

A assessoria do deputado Eduardo Bolsonaro não respondeu imediatamente a um pedido de comentário. A assessoria do senador Flávio Bolsonaro, por sua vez, não quis comentar.

Uma das pessoas ouvidas pela Reuters disse que o momento é favorável a uma mobilização política em favor de Bolsonaro e da oposição, uma vez que a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva está em queda.

A última pesquisa Datafolha, divulgada na semana passada, aponta que apenas 24% dos brasileiros aprovam o governo Lula, enquanto 41% dizem reprovar o governo. De acordo com o Datafolha, este é o pior nível de aprovação em todos os três mandatos de Lula.

Em novembro passado, a Polícia Federal indiciou Bolsonaro e dezenas de pessoas próximas a ele, incluindo muitos militares, por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito após sua derrota na eleição presidencial de outubro de 2022.

Bolsonaro também é alvo de outras investigações, entre elas uma suposta tentativa de se apropriar indevidamente de um conjunto de jóias dadas pelo governo da Arábia Saudita ao Estado brasileiro.

Além disso, em junho de 2023 o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) condenou o ex-presidente à inelegibilidade pelo período de oito anos por ter atacado o sistema eletrônico de votação brasileiro durante uma reunião com embaixadores quando ainda era presidente da República. Em outubro do mesmo ano, ele também foi declarado inelegível ao ser condenado por abuso de poder político, uso indevido de meios de comunicação e conduta vedada nas comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil, em 2022.

Uma pessoa próxima à defesa jurídica do ex-presidente disse à Reuters que os advogados de Bolsonaro focarão em temas legais, e não em temas eleitorais, como a inelegibilidade. "Estamos esperando (a denúncia da PGR) com ansiedade", disse.