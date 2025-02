É de 2017 fala de Alckmin sobre problema do Brasil ser 'falta de dinheiro'

Do UOL, no Rio

Não é de 2025 uma entrevista dada por Geraldo Alckmin à jornalista Mariana Godoy em que ele diz que "o problema do Brasil é falta de dinheiro" e é rebatido pela apresentadora.

Publicações nas redes sociais compartilham o conteúdo com uma data falsa, como se fosse de fevereiro deste ano. A entrevista aconteceu em 2017. Na época, o hoje vice-presidente pelo PSB era governador de São Paulo pelo PSDB.

O que diz o post

Vídeo de uma entrevista com Alckmin em que ele diz que "o problema do Brasil é falta de dinheiro" é compartilhado com a seguinte legenda enganosa: "Mariana Godoy surpreende Geraldo Alckmin 02/02/25".

Por que é falso

A entrevista aconteceu em dezembro de 2017. Ao contrário do que sinaliza a legenda falsa das publicações, o conteúdo não é de fevereiro de 2025. Em uma busca no Google pelas participações de Alckmin no programa "Mariana Godoy Entrevista" da RedeTV, é possível identificar que a entrevista usada no post desinformativo aconteceu em 2017 (veja aqui). O momento em que Alckmin diz que "o problema do Brasil é falta de dinheiro" e a jornalista rebate acontece a partir do minuto 26.

Alckmin respondia uma pergunta sobre atraso na entrega de estações do metrô. O jornalista Mauro Tagliaferri havia perguntado ao então governador, "o que fazer para que obras sejam entregues mais dentro do prazo e principalmente dentro do orçamento?" usando como exemplo o atraso na entrega de estações do metrô prometidas para a Copa do Mundo, e entregues quatro anos depois do evento.

O então governador responde que não tem a ver com Copa do Mundo. Ele diz que "o problema do Brasil é falta de dinheiro". Em seguida, continua: "nós perdemos de arrecadação em três anos e meio R$ 27 bilhões. Por que os estados não estão nem pagando salário? Não há na história do Brasil uma recessão do tamanho que nós tivemos nos últimos três anos".

Ele então é rebatido pela jornalista Mariana Godoy. "Não é falta de dinheiro, é mau uso e má administração do dinheiro, porque só este ano nós já pagamos um trilhão [de reais] em impostos. Não é possível que falte dinheiro. O que falta é ética na hora de administrar o dinheirinho. Tem [R$] 50 milhões lá no apartamento do Geddel", diz a entrevistadora, em referência ao caso das malas encontradas no apartamento do ex-ministro Geddel Vieira Lima (MDB). Em seguida, Alckmin diz que "isso é outro problema, isso é roubo. É outra questão", e continua falando sobre a questão orçamentária.

Viralização. Um post no Instagram com o conteúdo desinformativo tinha, até esta terça-feira (18), mais de 200 mil curtidas.

Este conteúdo também foi verificado por Aos Fatos, Reuters e Lupa.

Sugestões de checagens podem ser enviadas para o WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga também o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá diariamente as checagens feitas pela nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui e ser redirecionado.

5 dicas para você não cair em fake news