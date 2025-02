Dois britânicos são detidos no Irã por espionagem, diz judiciário iraniano

DUBAI (Reuters) - Dois cidadãos britânicos detidos no Irã foram acusados de espionagem após supostamente coletarem informações em diferentes partes do país, afirmou nesta terça-feira a agência de notícias Mizan, do judiciário iraniano.

Os dois foram identificados como Craig e Lindsay Foreman. No último sábado sua família afirmou que estava se comunicando com autoridades relevantes para garantir o bem-estar da dupla e o seu retorno para casa em segurança.

“Os indivíduos detidos entraram no país como turistas e coletaram informações em várias províncias do país”, disse a Mizan, sem dar mais detalhes. Segundo a imprensa britânica, eles são casados.

A Mizan citou uma autoridade judicial dizendo que os dois são ligados a serviços de inteligência e que as investigações sobre as supostas ligações estavam em andamento.

O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou em comunicado nesta terça-feira que está profundamente preocupado e que continuava levando o caso diretamente às autoridades iranianas.

“Estamos fornecendo a eles (os dois cidadãos britânicos) assistência consular e permanecemos em contato próximo com seus familiares”, acrescentou o ministério.

A Guarda Revolucionária do Irã prendeu dezenas de estrangeiros e cidadãos de dupla nacionalidade nos últimos anos, a maioria por acusações de espionagem e relacionadas à segurança.

Grupos de direitos humanos e alguns países ocidentais acusaram o Irã de tentar ganhar concessões de outros países por meio de prisões por acusações de segurança, que podem ter sido forjadas. Teerã nega as acusações.

(Reportagem de Elwely Elwelly; reportagem adicional de Catarina Demony)